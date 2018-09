Lapértesülés: elkerülhet az Emmi-től a Corvinus

A kormányzati struktúra májusi változása a felsőoktatást is érintette. A változások lényege, hogy az innovációs és technológiai miniszter közreműködik az Emmi-t vezető miniszterrel agrár, gazdaságtudományi, informatikai és műszaki képzési területeken vonatkozó, intézmények működését érintő hatósági jellegű döntéseiben. A felsőoktatást szabályzó törvényt úgy módosították a kormányalakítást követően, hogy az oktatásért felelős miniszter egyes állami intézmények fenntartói jogát megállapodással átruházhatja az innovációs és technológiai miniszterre. Ehhez kormánydöntés szükséges.A 168 óra értesülései szerint a Corvinus fenntartására közalapítványt hoznának létre. Vagyis az innovációs minisztérium átadná a Corvinus ingatlan- és egyéb vagyonát ennek az alapítványnak, és egy alapítóösszeget is a rendelkezésére bocsátana. Az összeg nagysága a lap szerint százmilliárdos nagyságrendű lehet. Több nagyvállalat is beszállna a közalapítványba, így nem csak az állam dönthetne a pénzek felhasználásáról. Az értesülést sem a minisztérium, sem az egyetem nem kommentálta érdemben.A cikk megjegyzi: ha a Corvinust valóban kiszervezik egy közalapítvány fenntartása alá, az segíthet az oktatás minőségének javításában. Palkovics Lészló már oktatási államtitkárként is többször beszélt arról, hogy versenyképessé kellene tenni a felsőoktatást, amelynek egyik első lépése, hogy az egyetemek megszabaduljanak a kötelező közbeszerzések és a közalkalmazotti, merev bértábla béklyójától.A miniszter az Állatorvostudományi Egyetemen tanévnyitóján mondott pénteki beszédében úgy fogalmazott, hogy a kormány támogatja több kiváló egyetem azon szándékát, hogy a lehetőségeiket jobban kihasználva, szabadabb fenntartási struktúrában működhessenek.