Magyar cég újítaná meg a munkaerőtoborzás rendszerét

A Talentuno célja a HR-szakma demokratizálása - hangzott el a cég csütörtöki sajtótájékoztatóján. A márkát a Global Websolutions tulajdonolja, a vállalkozást 2016-ban indították el, mivel látták, hogy a toborzás nagy kihívások előtt áll - mondta el nyitóbeszédében Balázsik Péter, a Talentuno társalapítója. A technológiai újítások és a digitalizáció a toborzás területén is egyre nagyobb szerepet játszik. Az ötletet egy nagy megrendelés adta a munkaközvetítőnek, ennek hatására észlelték, hogy az elhelyezések nagy része digitális úton történik, külső ajánlásokkal. Ekkor tette fel a kérdést magának, hogy miért nem így működik az iparág.A társalapító elmondása szerint a Talentuno modelljében bárki lehet fejvadász, ők pedig egy platformot szolgáltatnak erre. A Hiventures 2017-ben csatlakozott a csoporthoz 450 millió forinttal, ezután 2017-ben és 2018-ban is megháromszorozták a bevételüket. A Talentuno végül 2018 szeptemberében alakult. Balázsik elmondása szerint 40-60 százalékos költségcsökkentést tud ajánlani az ügyfeleknek. Az elmúlt hat hónapban több mint 600 cég kereste meg őket, és közel 6000 matchmaker csatlakozott a csapathoz.Katona Bence, a Hiventures vezérigazgató-helyettese szerint Talentuno csapata egy kiforrott ötlettel, meglévő ügyfélkörrel kereste meg őket, a technológia azonban még hiányzott, ezért 450 millió forintot kapott a startup.Katona szerint az elsődleges, amit vizsgálnak ilyenkor, az a csapat, a második a termék - véleménye szerint a Talentuno nagyon jó időben reagált megfelelően a HR piac válaszaira. Mivel időt és pénzt spórol a szolgáltatás a vállalatoknak, ezért meglehetősen piacképesnek ítélték az ötletet. A cél a teljes, 50 milliárd dolláros toborzási iparágból egy jelentős részesedés leszakítása. A toborzásban és a HR szakma digitalizálásában egyébként is nagy potenciált láttak a Hiventuresnél, így kapóra jött nekik a befektetés.A finanszírozás volumenét elsősorban a csapatépítés és a nemzetközi piacra való kitörés tette szükségessé - a Talentuno már be is vette a lengyel piacot Katona elmondása szerint. A vezérigazgató-helyettes egyenesen addig ment, hogy a befektetést a Hiventures történetének legnagyobb momentumának nevezte azt.Kiss Gábor, a Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy elsősorban a csapat összeszedettsége és profizmusa miatt láttak fantáziát a vállalatban. Kiss azt is elmondta, hogy a 4 millió eruós befektetés önmagában nem elég - a cél egy potenciális nemzetközi befektető megtalálása a hosszú távon.A vezérigazgató is kiemelte az innováció költségcsökkentő jellegét - leginkább ezért tarthat számot a vállalatok érdeklődésére. Elmondása szerint manapság a hatékony toborzáshoz már elengedhetetlen, hogy a vállalatok hozzányúljanak a közösségi terekhez.Kelliár Zsolt, a Talentuno társalapítója a vállalat távlati terveiről beszélt a sajtótájékoztatón. A legfontosabb terület, amelyre a befektetést fordítják, a K+F lesz: kifejlesztenek majd egy bárki által elvégezhető toborzási akadémiát, ami akár százezreknek teszi majd lehetővé a toborzást, és még számos mesterséges intelligencia alapú toborzási modellt.Legfőbb céljuknak az idei évre a matchmaker közösség fejlesztését nevezték meg. Emiatt várhatóan a következő hetekben erőteljes marketingkampánnyal jelentkeznek. Kelliár rávilágított, hogy a vállalatoknak jelenleg óriási szüksége van a hatékony toborzásra - céljuk, hogy az év végére 600 vállalattal dolgozzanak együtt. Reményei szerint 2019 végére egy folyamatosan növekvő árbevétellel rendelkező komoly piaci szereplők lesznek.A cél továbbá a megjelenés nemzetközi piacokon: az elsődleges célpiacok az Egyesült Királyság és Lengyelország.