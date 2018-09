Olvasóink elmondták véleményüket a magyar gazdasági oktatásról

A Portfolio a 2018/19-es tanév kezdetén kiemelten foglalkozott a magyar felsőoktatással, azon belül is a gazdasági képzésekkel. Augusztus végén, szeptember elején több cikkünkben, interjúnkban jártuk körbe a témát. Megkérdeztük nagyvállalatok - például az OTP, a KPMG - HR-vezetőit , és a Corvinus stratégiai igazgatóját is a témában. Foglalkoztunk azzal a javaslatcsomaggal, amit hallgatók készítettek a BCE megújításáért.A témában olvasóink véleményére is kíváncsiak voltunk. Nem reprezentatív kérdőívünket kétezernél is többen töltötték ki, köztük - az olvasói visszajelzések alapján - menedzserek, HR-vezetők is.Olvasóink szerint a Corvinuson folyik a legmagasabb presztízsű gazdasági képzés Magyarországon: 58% a Közgázt jelölte első helyen, a BME második, a BGE pedig a harmadik helyet szerezte meg.

Klikk a képre!

Ez pedig azt jelenti, hogy a túlnyomó többség elégedetlen a gazdasági felsőoktatással, mindössze 15% szerint lett jobb/sokkal jobb a helyzet az elmúlt években.

A Corvinus-on belül a legtöbben a Nemzetközi gazdálkodás képzést tartják a legjobbnak (22,8%): olvasóink szerint a Gazdálkodás és menedzsmentnél (18,4%), a Pénzügy és számvitelnél (16,9%) és az Alkalmazott közgazdaságtannál (13,4%) is magasabb presztízsű ez a szak.A harmadik kérdés hozta a talán leginkább meglepő eredményeket. Olvasóink 37-a%-a szerint romlott a magyar gazdasági felsőoktatás színvonala az elmúlt öt évben. 21,6% pedig úgy gondolja, hogy sokkal rosszabb lett a színvonal.Ez többé-kevésbé visszaköszön a negyedik és az ötödik kérdésnél is. A szavazók harmada inkább nem elégedett azokkal a munkavállalókkal, akik az elmúlt öt évben végeztek valamely gazdasági szakon. 17% pedig úgy egyáltalán nem elégedett ezekkel az új beosztottakkal, munkatársakkal. 35,6% szerint nem változott a színvonal, olvasóink tizede elégedettebb.100-ból 38 válaszadó szerint a korábbi évfolyamokkal összehasonlítva gyengébb a tudásuk azoknak, akik az elmúlt években végeztek. Harmaduk nem érzékel különbséget, 16,5% szerint azonban jelentősen gyengült a gazdasági végzettséggel rendelkező fiatal munkavállalók felkészültsége.

Klikk a képre!

Az utolsó kérdéskörben a Diákok egy megújult Corvinusért nevű csoport javaslatairól kérdeztük olvasóinkat.A válaszadók döntő többsége (60,8%) szerint nagyon fontos, hogy az egyetem legyen az államtól függetlenebb. Szinte pontosan ugyanennyien (60,8%) vannak, akik szerint nagyon fontos, hogy az oktatók kapjanak "méltó" béreket, piaci fizetést. A legtöbben (67,3%) viszont azt tartják kiemelten szükségesnek, hogy legyen szorosabb a kapcsolat az egyetem és a munkaerőpiac között, a munkaadók pedig vállaljanak szerepet az egyetem életében.