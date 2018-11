Változás a SZÉP-kártyánál: mit tegyen a dolgozó és a munkaadó?

Már elkezdték kiküldeni a leveleket

A kártyabirtokosoknak annyi a dolguk, hogy át kell venniük a levélben kiküldött szerződést, vagy követni az e-mailben kapott lépéseket.

Azonban, ha valaki nem veszi át a postai úton küldött szerződést, vagy nem nyitja meg a szolgáltató e-mailen küldött szerződéses ajánlatát, úgy 2019. január 5. után a kártyájára már nem érkezhet új utalás a munkáltatójától. Ők onnantól csak a kártyájukon 2019. január 5-én rendelkezésre álló összeget tudják elkölteni.

Mit tegyen még a munkáltató?

Az idei év egyik legfontosabb munkaerőpiaci híre, hogy jelentősen átalakul a cafeteria rendszer Magyarországon: szinte minden cafeteria elem úgy fog adózni, mint a munkabér. Ez érvényes az olyan népszerű juttatási elemekre is, mint az ajándékutalvány, az Erzsébet-utalvány, a nyugdíj- és egészségpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás, az iskolakezdési támogatás és a helyi bérlet. Egyedül a Széchenyi Pihenő Kártya, ismertebb nevén a SZÉP-kártya marad a kedvező adózási kategóriában, míg a többi jövedelemként adózik 2019-ben az elfogadott szabályok alapján.Fontos azonban tudni, hogy mind a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak tennie kell azért, hogy 2019-től is igénybe tudják venni ezt a juttatást: a SZÉP-kártya kibocsátók a jövőben közvetlenül a SZÉP-kártya-birtokosokkal állnak majd szerződésben. A szerződés alapján a szolgáltatók valamennyi kártyabirtokos számára díjmentesen nyitnak alszámlánként (zsebenként) egy, tehát összesen három egyedi fizetési számlát. A jogszabályváltozás miatt szükséges szerződéskötés nem érinti a meglévő egyenlegeket és a kártyákat, amelyekkel továbbra is a megszokott módon fizethetnek a kártyabirtokosok az elfogadóhelyeken.Idén ősszel valamennyi SZÉP-kártya-birtokos megkapja a szerződését e-mailben vagy postai levélben, utóbbiak kiküldését már meg is kezdték - tájékoztatta a Portfolio-t az egyik legnagyobb SZÉP-kártya kibocsátó, az OTP Pénztárszolgáltató. A dokumentumot azért érdemes átvenni, mert 2019. január 5. után a munkáltatók csak azoknak a munkavállalóiknak tudnak béren kívüli juttatást utalni az OTP SZÉP-kártyáikra, akik átvették a szerződésüket. A 2019. január 5. előtt utalt összegek továbbra is felhasználhatók maradnak a SZÉP-kártyákon a korábbi szabályok szerint, de új feltöltést már csak a szerződéssel rendelkező ügyfelek kaphatnak a jövő év elejétől.Az OTP-től megtudtuk: a SZÉP-kártya szerződéseket tértivevényes levélben postázzák a kártyabirtokosok részére, viszont azon az ügyfeleknek, akik október közepéig regisztráltak az OTP Portálokon, e-mailben érkezik a szerződéses ajánlat.Fontos tudni, hogy a szerződés a kézhezvételtől számított 15 napot követően automatikusan elfogadottnak minősül, tehát a szerződést sem kinyomtatni, sem aláírni, sem visszaküldeni nem kell.lapunknak elmondta: azt kérik a kártyabirtokosoktól, hogy kövessék az e-mailben kapott teendőket, vagy vegyék át az OTP Pénztárszolgáltató tértivevényes levelét az ősz folyamán. Más teendőjük nincs, hiszen így a szerződés életbe lép. Az üzletágvezető hozzátette: a munkáltatóktól azt kérik, hogy támogassák ebben a folyamatban a dolgozóikat, és a megszokott céges csatornákon (vállalati levelezőrendszer, hirdetőtábla stb.) figyelmeztessék őket a teendőikre.A munkáltatónak érdemes felkészülnie arra, hogy jövőre már másképpen kell utalnia a SZÉP-kártyás juttatásokat, mint korábban. A pénzforgalmi szolgáltatásra való átállás után, január 6-tól a munkáltatók a munkabér utalásához hasonlóan utalják a SZÉP-kártyán biztosított cafeteria juttatásokat a munkavállalóik részére.Ehhez azonban a munkáltatóknak szükségük van a munkavállalók SZÉP-kártya számlaszámaira, melyeket a saját rendszereikben rögzítenek. Mindezt követően automatizmussá válhat az egyedi számlaszámmal ellátott pénzforgalmi számlákra történő utalás, így megspórolható a havi állományfeltöltés. Az új folyamat az előző gyakorlathoz képest egyszerűsítheti a munkáltatók feladatait és csökkentheti az adminisztratív teendőiket.A 2019-es változások ugyanakkor nem érintik az elfogadóhelyeket, a fizetési folyamatokat és a felhasználási lehetőségeket, tehát a kártyabirtokosok a meglévő kártyáikkal a megszokott módon fizethetnek a több tízezer elfogadóhelyen.