Kazanyba indít járatot Budapestről a Wizz Air

Nyugat-Európa egyre telítettebb, Kelet-Európa viszont még felfedezetlen

A kazanyi járat megnyitásával kapcsolatban elmondta, 2015 óta tárgyaltak Oroszországgal, a magyar állam pályázatot írt ki a szolgáltatás teljesítésére, amelyet a Wizz Air nyert meg, módosították a bilaterális légügyi egyezményt, amelyet az orosz fél is jóváhagyott, így október végétől szerdán és vasárnap közlekedhet a járat. Szijjártó Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy Tatárföld egyebek mellett a magyar mezőgazdasági termékek fontos felvevőpiaca lehet.Váradi József, a Wizz Air vezetője a sajtótájékoztatón emlékeztetett, hogy marosvásárhelyi járatuk több mint 10 éve üzemel, de szűk réteget tudtak a heti két járattal kiszolgálni, a naponta közlekedő új járat viszont a turisztikai mellett üzleti célú utazóknak is jó megoldás.A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy Kazany a harmadik orosz város, amely elérhetővé válik a Wizz Air hálózatában, és a jövőben is kezdeményezői lesznek a keleti járatok nyitásának.- jegyezte meg.

Forrás: Wizz Air