Kelet-európai milliárdosok vennék meg a Metro nagykereskedelmi láncot

Az EP Global Commerce egy első lépésben már 2018 augusztusában 7,3 százalékos részesedést szerzett a német nagykereskedelmi láncban, a Metróban, és sokan már akkor arra számítottak, hogy a müncheni székhelyű vállalat további részesedést szerez majd a német cégben. A második lépésre közel egy évet kellett várni, most ugyanis az EP Global Commerce péntek este bejelentette, hogy fel akarja vásárolni a Metrót, és már ajánlatot is tett a vállalat részvényeseinek.A tőrzsrészvenyekre 16, az elsőbbségi részvényekre 13,8 eurós ajánlatot tett az EP, a tőzsdén jegyzett Metro törzsrészvényeinek pénteki záróárához képest 34,5 százalékos prémiumot jelent az ajánlat, ami 5,8 milliárd euróra értékeli a kereskedelmi láncot.A Metro igazgatósága és felügyelőbizottsága a következő napokban alaposan kiértékeli az ajánlatot, és azt követően mond véleményt az EP tervéről, áll a Metro közleményében. A cég vezetése nem ajánlja, hogy a hivatalos állásfoglalásuk előtt a részvényesek a részvényeiket értékesítsék az EP-nek. (mondjuk, ha az ajánlati árhoz közel, több mint 30 százalékos pluszban nyitnak majd hétfőn a papírok akkor vélhetően sok részvényes, ha nem is az EP-nek, te tőzsdén valószínűleg eladja majd a papírjait)Az EP Global 53 százalékban a cseh milliárdos, Daniel Kretinsky, 47 százalékban pedig a szlovák milliárdos, Patrik Tkac tulajdonában van. A két üzletember célja az, hogy a Metrót a megváltozott működési környezetben növekedési pályára állítsa. A tervekben nem szerepel üzletek bezárása vagy jelentősebb létszámleépítés. A 2017-ben a Metro Csoport feldarabolásával (Metro AG: nagykereskedelem, Ceconomy: elektronikai láncok, Saturn, Media Markt) létrejött Metro közel 150 ezer alkalmazottat foglalkoztat.A Metro nagytulajdonosa a Haniel család, a Franz Haniel & Cie GmbH tulajdonában a részvények 15,2 százaléka van, a Meridian Stiftung 14,19 százalékos, a Beisheim Holding 6,56 százalékos, a Ceconomy pedig 6,39 százalékos tulajdonos, a közkézhányad 46,8 százalék.A Metro az idei első negyedévben masszívan veszteséges volt, a problémákat a Real üzletlánc és az operáció okozza.