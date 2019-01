Képeken a gyönyörű új magyar Mercedes

Mercedes-Benz CLA Coupé (galéria, 12 kép)

A Los Angeles-i CES (Consumer Electronics Show) keretein belül mutatták be az új, Magyarországon gyártott Mercedes-Benz CLA Coupé-t, amely nagyot nőtt a korábbi modellhez képest, az új CLA Coupé 48 milliméterrel hosszabb és 53 milliméterrel szélesebb elődjénél, míg a tengelytáv 30 milliméterrel növekedett. Az új CLA Coupé 2019 májusában kerül a piacra, és a modell gyártása továbbra is Kecskeméten marad. A CES-en egy 2 literes turbós, 221 lóerős motorral szerelt változatot mutattak be.A Mercedes-Benz kompakt modelljei nagymértékben hozzájárultak a márka megfiatalításához, és a CLA fontos szerepet tölt be az új vevőkör megnyerésében és a cég vevőinek megtartásában. A CLA Coupé 2013-as, amerikai bemutatása óta eltelt időszakban sok vevőt csábított át a márkához annak versenytársaitól. Az Egyesült Államokban a CLA tulajdonosok átlagosan tíz évvel fiatalabbak, mint a tipikus Mercedes-Benz vásárlók, míg a CLA vásárlói Európa-szerte is a fiatalabb vásárlók köreiből kerültek ki.Azok az európai vásárlók, akik korábban CLA Coupé vagy Shooting Brake modellek tulajdonosai voltak, 75 százalékban következő autójuk vásárlásánál is a Mercedes-Benzt választották. Az összesen mintegy 750 000 eladott járművel az első generációs CLA Coupé és CLA Shooting Brake modellek jelentős mértékben hozzájárultak a kompakt autók sikeréhez.Kattintásra galéria nyílik: