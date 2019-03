Későbbre csúszhat a Volkswagen teherautógyártójának tőzsdére lépése

A Volkswagen kamion és busz üzletágát is magában foglaló Traton részvényeit tavasszal vezették volna be a tőzsdére, a Volkswagen előzetes tervei szerint a társaság papírjait a frankfurti és a stockholmi tőzsdékre is bevezették volna, most azonban úgy tűnik, hogy a Volkswagen elhalasztja az IPO-t, így az idei évre tervezett legnagyobb német tőzsdei kibocsátás egyelőre várat magára.A Volkswagen szerdai tájékoztatása szerint a piaci kondíciók javulásáig felfüggeszti a kibocsátás előkészületeit, a társaság pénzügyi vezetője a Reuters-nek kiemelte, hogy a cég továbbra is hisz a Traton tőzsdei bevezetésében, azonban arra csak a piaci körülmények javulása esetén kerülhet sor.A társaság előzetes tervei szerint a Traton részvényeinek 25 százalékát vitték volna tőzsdére, és a tranzakciótól 5-6 milliárd eurós bevételre tehetett volna szert a Volkswagen. A Reuters értesülései szerint a társaság fontolgatja, hogy módosít a korábbi tervein, és a korábbi 25 százalékkal szemben csupán a Traton részvényeinek csupán 15-25 százalékát vinnék tőzsdére.Az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi konfliktus, továbbá a Brexittel kapcsolatos feszültség jelentős bizonytalanságot okozott a tőkepiacokon, tavaly szeptemberben a kínai Geely Holding Group iparvállalat elhalasztotta a Volvo Cars tőzsdei bevezetését, az USA és Kína közötti kereskedelmi konfliktus generálta bizonytalanságra hivatkozva.