Kétes társaságba került Magyarország

Az uniós tagállamok az európai kibocsátás-kereskedelmi rendszer (EU ETS) reformjáról szavazva úgy döntöttek, 2021-től a kvótaengedélyek mennyisége évente 2,2 százalékkal csökkenjen a jelenleg érvényes évi 1,74 százalékról, így csökkentve a rendszer krónikus problémájaként már évekkel ezelőtt meghatározott túlkínálatot.

A 28 EU-tagból 25 támogatta az üvegházgáz kibocsátás csökkentés ütemének fokozását az Európai Tanács külügyminiszteri találkozóján, amelyet még az előző hét szerdán tartottak Brüsszelben - írta a horvát napilap pénteken.Az új rendszer közelebb viheti az EU-t az üvegházgázok Párizsi Klímaegyezmény keretében 2030-ig vállalt legkevesebb 40 százalékos kibocsátáscsökkentésének teljesítéséhez. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság politikai alkuját követően a Parlamentnek és a Tanácsnak formálisan is el kell fogadnia a megállapodást. A direktíva az EU hivatalos közzétételét követő 20 napon belül lép hatályba.A változtatást főleg azon kelet-európai államok ellenezték, ahol a szénerőművek jelentős szerepet játszanak az energiaellátásban - így Romániában, Bulgáriában és Lengyelországban. Utóbb azonban sikerült kompromisszumot elérni, amelynek része az is, hogy a közös uniós büdzséből mindössze egyetlen esetben lehet fosszilis erőművekre forrást biztosítani: ennek értelmében kizárólag az erőművek korszerűsítésére, és kizárólag azon országok kaphatnak pénzt, amelyeknek a GDP-je nem haladja meg az uniós átlag 35 százalékát.A horvát energia- és környezetvédelmi minisztérium azzal magyarázta döntését, hogy a javaslat szövege nem definiálta egyértelműen a horvát aukciós jogok kalkulációs metódusát, ami több értelmezést is lehetővé tesz, és ami a tárca szerint más országok esetében nem fordult elő. Mindez szerintük hátrányos helyzetbe hozza az országot a kibocsátási kvóták állami aukcióin. A helyzet egyik oka a tárca szerint az, hogy Horvátország 2005-ben, a rendszer indulásakor az ország még nem is volt az EU tagja, így tulajdonképpen Zágráb a jelenlegi szabályozás harmonizálását kéri.A magyar kormány egyelőre nem közölte a szavazástól való tartózkodás okát.