Kétmilliárdot kaphatnak a Malév volt dolgozói a magyar államtól

A Fővárosi Ítélőtábla a ma kihirdetett határozatában kimondta, hogy az alkalmazottaknak és pilótáknak elmaradt munkabérüket és a jogosan járó végkielégítést is ki kell fizetni. A lap megjegyzi: azzal együtt is meg kell ezt tennie a magyar államnak, ha esetleg felülvizsgálati kérelmet nyújt be Kúriára, mert annak nincs halasztó hatálya a bírósági döntésre.A lap arra is emlékeztet, a mai döntés hatással lehet a Malév volt tulajdonosával, a magyar állammal szemben a további ki nem fizetett tartozásokra is. Mintegy 2400 hitelezőnek becslések szerint úgy 180 milliárd forinttal tartozik a magyar állam.