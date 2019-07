Kiderült, hány ponttal lehetett bejutni idén a legjobb gazdasági képzésekre

Az általunk kiemelt gazdasági-pénzügyi szakok esetében nagyrészt (ahogyan az általánosan is megfigyelhető) ponthatár-csökkenést láthatunk 2018-hoz képest. A legmagasabb felvételi pontszám ezúttal a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás magyar szakára kellett, 458 pont.

Klikk a képre!

Így értékelnek a legnagyobbak

Csaknem három és fél ezer új hallgatót várnak szeptemberben a, a tavalyihoz képest több hallgató számára vált lehetővé az államilag támogatott oktatás.A felsőoktatási intézmény közölte, hogy a nappali tagozaton ösztöndíjjal támogatott alapszakokra 421 feletti átlagpontszámmal lehetett bejutni, de az önköltséges képzésekkel együtt is 374 feletti az átlag ponthatár, emellett hét képzésen a jelentkezési átlagpontszám a 460-at is meghaladta.Adatsoraik szerint több mint 20 ezren adtak be jelentkezést az egyetemre, közülük 3484 diák nyert felvételt: 2507-en alap-, 914-en mesterképzésre, 63-an osztatlan képzésre iratkozhatnak be.A BCE három kara közül a legtöbb jelentkezőt, 2449-et a gazdálkodástudományi karra vettek fel, a társadalomtudományi és nemzetközi kapcsolatok kar 738 hallgatóval, a közgazdaságtudományi kar pedig 297 új diákkal indíthatja el képzéseit 2019 őszén. A legnépszerűbb szakok a gazdálkodási és menedzsment alapszak, a pénzügy-számvitel és a gazdaságinformatika voltak.Az új hallgatók közül ősszel 2835-en támogatottként, 649-en pedig önköltségesként kezdhetik meg tanulmányaikat, a támogatott képzésekre a tavalyinál csaknem háromszázzal több új hallgatót vettek fel. Az egyetem jelezte: a székesfehérvári campuson van még lehetőség pótfelvételire.Kiemelkedően magas átlagpontszámok mellett 4774 új hallgatót vesz fel aa szeptemberben induló új tanévre, az alapképzésekre felvett állami ösztöndíjas hallgatók átlagpontszáma csaknem 419 pont volt.A műegyetem közleménye szerint az intézmény alapképzéseire felvételt nyert jelentkezők létszáma és átlagpontszáma is magas maradt a kedvezőtlen demográfiai folyamatok ellenére is: az állami ösztöndíjas képzési formában az átlagpontszám kiemelkedően magas, 418,8 volt, önköltséges formában felvettekkel együtt pedig 416,2 volt.Mesterképzésben csaknem ezren kezdhetik meg az ősszel tanulmányaikat, illetve további több mint ezren nyertek felvételt idén januárban a BME mesterszakjainak valamelyikére.Az egyetemre jelentkező több mint 11 ezer diák 21 százaléka valamelyik mesterképzést jelölte meg, ez az arány 7,5 százalékponttal magasabb az országos átlagnál.Rekordszámú új hallgatót várnak az, a felsőoktatási intézményben 10 170 elsőéves kezdi meg tanulmányait szeptemberben.Közleményében az ELTE azt írta, a múlt évhez képest több mint négyszázzal többen nyertek felvételt. Hangsúlyozták, hogy az intézmény népszerűsége töretlen: a felvételi eljárásban csaknem 13 és fél ezren jelölték meg első helyen az egyetemet.A felvételi eredmények szerint több hallgató ülhet be a padokba az állam- és jogtudományi karon, az informatikai karon, a pedagógiai és pszichológiai karon és a társadalomtudományi karon is, minden ötödik gólya pedagógusnak készül.Az állami finanszírozásban részt vevő új diákok átlagpontszáma a pszichológia alapszakon a legmagasabb (466), de kiemelkedően magas a ponthatár egyebek közt a jogász (458), a matematika (443) és a fizika (423), az angol nyelven induló alkalmazott közgazdaságtan (455) és a nemzetközi gazdálkodás (445) állami ösztöndíjas alapszakosai esetében is.Az ELTE-n idén szükséges legmagasabb ponthatárt (475 pont) a matematika-orosz tanár, a német-francia tanár és a történelem-latin tanár szakokra jelentkezetteknek kellett elérniük.A budapesti képzési helyszínen a legtöbb új felvett, 2330 a bölcsészettudományi karra érkezik, amelyet a természettudományi kar (1188) követ, a harmadik pedig a pedagógiai és pszichológiai kar (1124) lett.A 2017 óta az ELTE-hez tartozó szombathelyi képzésekre felvételt nyertek összlétszáma közelíti a 600-at. A felsőoktatási intézmény a pótfelvételi eredményeiről később ad tájékoztatást.