Kiderült, mennyit keresett tavaly a Praktiker

57,1 milliárd forintos árbevételt ért el a Praktiker 2018-ban, az előző évi 47,8 milliárddal szemben, ez mintegy 20 százalékos bővülést jelent. A 20 áruházat működtető lánc alkalmazottainak száma is nőtt, jelenleg mintegy 1500 embernek biztosít munkát a Praktiker. A Praktiker mintegy 300 beszállítóval dolgozik, a hazai vállalkozások aránya elérte a 80 százalékot. A 160 milliárd forintosra becsült barkácsszektorban a Praktiker a második legnagyobb áruházlánc - írja közleményében a cég.A Praktiker 2018-ban jelentős összeget költött egyes áruházainak modernizációjára, új polcrendszerek és árukínálati struktúrák kialakítására. Az első tapasztalatok visszaigazolják a Praktiker várakozásait: ahol megtörtént a modernizáció, egyértelműen nőtt az áruház forgalma is. A Praktiker 2023-ig az összes üzletét szeretné felújítani - közölte a vállalat.Az éves beszámolóból kiderül, hogy a költségek megugrásával a bevételek növekedése ellenére minden eredményszinten csökkenésről számolt be a cég. A működési eredmény 3,16 milliárd forint lett 2018-ban, ami 5 százalékos visszaesés az egy évvel korábbi szintről. Az adózott eredmény 3,14 milliárd forint,ami 5,4 százalékkal alacsonyabb a bázisidőszakinál.