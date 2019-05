Kiderült, mikor fizet osztalékot a Mol

Friss közleményében jelentette be a Mol, hogy összesen több mint 107 milliárd forint osztalékot fizet ki a részvényeseknek, amelynek kezdőnapja június 27. lesz. Ez részvényenként 142,5 forintot jelent.A közlemény kitér arra is, hogy az egy részvényre jutó bruttó osztalékot - a fordulónapi sajátrészvény darabszám ismeretében - külön hirdetményben fogja közzétenni a Mol, legkésőbb 2019. június 13-ig.Korábbi cikkünkben kitértünk arra is, hogy a társaság által megjelölt 142,50 forintos osztalékkal, illetve a Mol-részvények akkori, 3280 forintos záró árfolyamával számolva a részvények osztalékhozama 4,34 százalék, amivel a hazai tőzsdei részvények között a magasabb osztalékot fizetők közé tartozik a cég.