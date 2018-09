Kiemelt támaszzóna közelében a Rába

Fontos támaszzóna közelében a Rába árfolyama

Napok óta az 1315 és 1300 forint által határolt tartományt tesztelte a Rába árfolyama, majd a keddi piacnyitás után a részvény a támaszzónából lefelé tört ki, bár az árfolyam a közel 3 százalékos esés nagy részét ledolgozta, a Rába azonban továbbra is 1300 forintos szint közelében jár, a támaszzónából lefelé kitörve a lejtmenet folytatódhat, és az árfolyam tovább eshet.A folyatás szempontjából meghatározó az 1315 és 1300 forintos tartomány, miután a Rába 2017 decemberi mélypontjáról a januári csúcsára húzott Fibonacci kiterjesztésből a 76,8 százalékos is ebbe a zónába esik. A trend pedig továbbra is lefelé mutat a Rába számára, amennyiben az 1315 és 1300 forintos tartományból lefelé tör ki az árfolyam, a következő fontos támaszzónát az 1260-1250 forintos zóna jelenti majd, ez a régió az elmúlt időszak folyamán többször szolgált támaszként és ellenállásként is a Rába számára.

Felemás negyedév után is venni kell a Rábát az OTP szerint

A Rába augusztus 28-án tette közzé második negyedéves gyorsjelentését , a társaság árbevétele 9 százalékkal 12,1 milliárd forintra emelkedett a kedvező nemzetközi környezetnek továbbá a Futómű és a Járműalkatrész jó teljesítményének köszönhetően. Nem tett jót azonban a vállalatnak az acél- és az energiaárak megugrása, az első félév folyamán az acél alapanyagok ára közel 26 százalékkal, míg az energia ára közel 9 százalékkal emelkedett, amelynek következtében a bruttó fedezeti szint 2,1 százalékponttal 21,1 százalékra csökkent a második negyedévben.A társaság EBITDA-ja 16 százalékkal esett a második negyedévben a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, ami legnagyobb részben az emelkedő költségeknek volt betudható. A kihívásokkal teli működési környezet a társaság eredményességére is negatív hatást gyakorolt, a csoportszintű üzemi eredmény 32,6 százalékkal 493,7 millió forintra csökkent, míg a Rába nettó eredménye 55 százalékkal 242,8 millió forintra csökkent a második negyedévben.A társaság gyorsjelentést követő elemzésében az OTP értékelte a Rába kilátásait , a bankház szakértője úgy véli, hogy kitarthat az európai gazdaság fellendülése, amelynek következtében tovább nőhet az autóipari beszállítók, így a Rába bevétele is. Az acél és energiaárak emelkedése negatívan érintették a társaság működését, amellyel kapcsolatban az OTP elemzése kiemelte, hogy az acél és az energiaárak a jelenlegi magas szinteken stabilizálódhatnak és mindez lefelé mutató kockázatot jelent majd a Rába profitabilitására nézve. Az OTP ezzel kapcsolatban azt is kiemelte, hogy a vállalat megugró működési költségei negatívan hatnak majd a cég jövedelemtermelő képességére, ezért az OTP csökkentette az egy részvényre jutó eredményvárakozásait.Az OTP a kockázatok ellenére is kedvezően ítéli meg a vállalat kilátásait, a bankház elemzője a cég második negyedéves gyorsjelentése után tartásról vételre javította a Rábára vonatkozó ajánlását, és bár részvény célárát 1467 forintról 1427 forintra csökkentette az OTP elemzője, azonban az OTP új célára közel 9 százalékos felértékelődési potenciált jelent a Rába hétfői záróárához képest.