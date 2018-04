Kiképzőközpontot nyit Budapesten a Wizz Air

A Wizz Air éves szintű több mint 20%-os növekedése mellett a következő évtized során megháromszorozza flottáját, és az új kiképzőközpont lehetővé teszi a légitársaságnak, hogy akár 100 főre növelje napi képzési kapacitását. Ez a szám a jövőben akár napi 250 fő fölé is növekedhet.A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtértől pár percnyi távolságra elhelyezkedő új létesítmény a régió legnagyobb légiközlekedési kiképzőközpontja lesz. A három szimulátoron és a fedélzeti kiképző egységen túl a 3800 négyzetméteres központban 14 tréningszoba, irodák, egy nagy előtér és közös szabadidős helyiség is helyet kap. A létesítményt a későbbiekben bővíteni is lehet további szimulátorokkal vagy tréningszobákkal, még nagyobb rugalmasságot biztosítva a légitársaság képzési terveinek és növekedésének.