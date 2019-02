Kikutatták, melyik autómárkákra buknak a fiatalok és mikre esküsznek az idősebbek

A német piackutató cég, a Puls felmérése szerint Németországban az újautót vásárlók közül az Audi vevői a legfiatalabbak, s míg egy Audi vásárló átlagos életkora 42,5 év, a Seat vásárlói 43,9 évesek, átlagosan. Az autómárkák széleskörű vizsgálata alapján a Puls szakértői megállapították, hogy Németországban egy újautót vásárló átlagosan 48 éves, míg az új Mitsubishit vásárlók a legidősebbek, átlagosan 53,6 évesek. Japánban ezzel szemben az újautót vásárlók életkora átlagosan 53,6 év.A használtautók vásárlói közül a fiatalabb vevők körében is az Audi és a Seat a legnépszerűbb, a használtautók esetében 34,4 évükkel Seat vevői a legfiatalabbak, az Audi vásárlói pedig átlagosan 37,7 évesek, míg a Puls felmérése szerint az átlagos német használtautó vásárló 42 éves. A társaság elemzése 2018 folyamán 1900 új és 3800 használt gépjármű vásárlásán alapult.A Puls vezetője úgy véli, van kapcsolat az új-, és a használtautót vásárlók életkora között, Konrad Weßner szerint az Audi és a Seat példája rámutat arra, hogy a gyártók használtautós marketingeszközei sikerrel ismertetik meg ezen márkákat a fiatalabb generációkkal, akik későbbi újautót vásárolva is szívesebben választják a már megszeretett márka autóit.A Puls egy másik tanulmánya szerint az okostelefonokon elérhető autós alkalmazások használati gyakorisága is fontos iránymutatással szolgálhat, mivel a német piackutató cég szerint tavaly 1019 autóvezető 51 százaléka használt ilyen alkalmazásokat, míg a Seatot vagy Audit vezetők esetében ez a szám az átlagosnál magasabb, 63 százalékos volt.Az alábbi ábrán látható, hogy a német újautók vásárlói közül az Audi vevői a legfiatalabbak, átlagosan 42,5 évesek, míg az átlagos német újautó vásárló 48 éves.

