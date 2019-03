Kimondták: rákkeltő a Bayer gyomirtója

Fontos pert vesztett el tavaly a Bayer

Tavaly júniusban egy amerikai kertész beperelte a Bayer által korábban megvásárolt Monsantót, miután az akkor 46 éves Dewayne Johnson non-Hodgkin lymphomában (a nyirokrendszer rosszindulatú megbetegedésében) szenvedett, és a betegséget szerinte a Monsanto által gyártott gyomirtók okozták. Johnson kertészként dolgozott egy San Francisco környéki tankerületben, és 2012 óta a Roundup és a szintén glifozátot tartalmazó Ranger Pro szerrel permetezte az általa gondozott iskolák kertjeit, valamint a körülöttük lévő parkokat. Johnsonnál 2014-ben diagnosztizáltak a betegséget, amelyet követően 2016-ban beperelte a Monsantót, miután a cég nem adott tájékoztatást a gyomirtók kártékony hatásairól.A per a maga nemében az első volt, miután először mondták ki bíróságon, hogy a glifozátot tartalmazó Roundup gyomirtó rákkeltő, és először nyert pert ez ügyben az egyik áldozat. Az esküdtszék felelősnek mondta ki a közelmúltban a német Bayer tulajdonába került óriásvállalatot abban, hogy - miközben tudott Roundup nevű gyomirtója rákkeltő hatásáról - nem tájékoztatta vásárlóit a szer használatának lehetséges következményeiről.A San Franciscó-i bíróság tavaly augusztusban hozta meg ítéletét, a döntés szerint a Monsantot 289,2 millió dolláros kártérítés megfizetésére kötelezték, a társaság azonban fellebbezett az ítélet ellen, majd a San Franciscó-i legfelsőbb bíróság a kártérítés összegét 78,5 millió dollárra csökkentette, abban az esetben, ha ezt a felperes elfogadja.Bár Dewayne Johnson a csökkentett kártérítést elfogadta, ez csupán egyetlen eljárás volt a sok közül, a Bayer által tavaly novemberben közzétett információk szerint a német vegyipari cég ellen több mint kilencezer kártérítési per volt folyamatban a gyomirtó szerek miatt. A híreket érthető módon rosszul fogadták további kártérítésektől rettegő befektetők, a Bayer részvényei augusztustól decemberig 36,7 százalékkal kerültek lejjebb.Az újabb bomba kedden robbant a Bayer körül, miután egy San Franciscó-i bíróság immár a második esetben mondta ki, hogy a Monsanto glifozátot tartalmazó Roundup gyomirtója jelentős módon hozzájárult egy kaliforniai férfi rákjának kialakulásához, miután ügyvédei szerint Edwin Hardeman 26 éven át rendszeresen használta a gyomirtásra a Roundupot, a felperes észak-kaliforniai, vidéki ingatlanjain.Az ügyet két részre bontva tárgyalta a San Franciscó-i bíróság, először arról született döntés, hogy a Roundup gyomirtó rákkeltő-e, az esküdtszék a bizonyítékok alapján egyhangúan arra a döntésre jutott, hogy glifozát hatóanyaga jelentős mértékben hozzájárult a felperes betegségének kialakuláshoz. A bírósági eljárás ezt követően a második szakaszába lép át, amelynek keretében megvizsgálják az ügyben a Monsanto felelősségét és ezt követően kerülhet sor az esetleges kártérítés megállapítására.A Bayer ellen több mint tizenegyezer farmer és kertész indított eljárást, azt állítva, hogy a glifozát tartalmú gyomirtók okoztak náluk non-Hodgkin limfómát vagy más típusú rákbetegségeket. A Wall Street Journal mindemellett kiemelte, hogy csak idén további hat peres eljárás kezdődik majd meg az Egyesült Államok szövetségi és állami bíróságain.Az újabb elvesztett pert kifejezetten rosszul fogadták a piaci szereplők, a Bayer részvényei 13,2 százalékot zuhantak ma délelőtt, bár a nap második felében kissé feljebb kapaszkodott az árfolyam, azonban a társaság részvényei továbbra is igen jelentős, 11,5 százalékos mínuszban járnak.