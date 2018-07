Kínai kontroll alá kerülhet egy EU-ország teljes áramellátása

Amennyiben elfogadják, Kína kontrollálná a portugál villamosenergia-termelést és -elosztást, azon túl, hogy 25 százalékos részesedéssel rendelkezik a helyi áram- és gázhálózat üzemeltető vállalatban is (Redes Energéticas Nacionais, REN).

Az év végéig léphet az EU Az EU jelenleg igyekszik összehozni a beruházások vizsgálatának kereteit megteremtő megállapodást az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament között. Az ügy azonban meglehetősen vontatottan halad, hiszen Franciaország, Németország és Olaszország még 2017 februárjában indítványozta ezt a Bizottságnál. A háromoldalú egyeztetés július 10-én indult, eredményt pedig remélhetőleg 2018 vége előtt sikerül majd elérni Cecilia Malmström, az Európai Bizottság kereskedelmi biztosa szerint.

Az ügy kimenetele a későbbi hasonló esetekre nézve is meghatározó lehet, miközben. A kínai törekvés ezért egyfajta ébresztőt jelenthet a közösségnek, hogy gyorsítsa fel a beruházásokat monitorozó mechanizmus létrehozásának procedúráját.A portugál kormánynak még az Európai Bizottság és a Nemzetközi Valutaalap által biztosított 78 milliárd eurós segélyhitel-szerződés részeként lett 2011-ben előírva, hogy értékesítse az ország villamosenergia-rendszerében lévő részesedését. A kínai Three Gorges Corporation (CTG) szinte azon nyomban fel is vásárolta az Energias de Portugal (EDP) 21,35 százalékát 2,7 milliárd euróért. Aza portugál társaságban. Az Európai Bizottságot nem értesítették az ügyletről, amelynek így előzetes értékelését sem végezte el a brüsszeli testület.A kínai cégaz EDP-ben, ami a többi, nem állami vállalat részesedéseivel együtt már csaknem teljes kontrollt adna Kínának az uniós tagország teljes villamosenergia-rendszere felett. Az EDP a megújuló energia területén is jelentős pozíciókkal rendelkezik, mivel többségi tulajdonnal rendelkezik az EDP Renováveis (EDPR) nevű, a világ negyedik legnagyobb szélenergia-termelő társaságában. A CTG, amely a világ legnagyobb vízerőművével a kínai Három-szurdok-gáttal büszkélkedhet, már be is nyújtotta ajánlatát az EDPR azon részére, amely nincs az EDP tulajdonában. Ez pedig azt jelenti, hogy amennyiben az anyavállalatra adott ajánlatát elfogadják,Az Euractiv értesülése szerint aA kínai állami vállalatok már jelentős részesedésekkel rendelkeznek egyebek mellett az olasz villamosenergia-rendszerben, a brit földgázhálózatban és a görög energiaszektorban is, de például a pireuszi kikötőben is. A jelenség - amely Közép-Kelet-Európában is megfigyelhető - számos európai országban kelt egyre erősebb aggályokat; Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter legutóbb egyenesen az eszközök kifosztásáról beszélt.