Kínai milliárdos vásárolt be a Daimlerbe - Érdemes beszállni mellé tulajdonostársnak?

Kínai kézben a Daimler tizede

Viszafogott öröm

Mit jelent a kínai milliárdos megjelenése a Daimlernél?

Vonzó cég a Daimler?

Li Shufu, a kínai Geely nevű autógyártó (és azon keresztül a Volvo) legnagyobb tulajdonosa már hónapok óta azt tervezte, hogy nagyobb részesedést szerez a Daimlerben, tavaly ősszel tőkeemeléssel 5 százaléknyi tulajdonrészt szereztek volna, ezt a próbálkozást azonban belső információk alapján a Daimler elhárította, erre Li a tőzsdén keresztül kezdte el gyűjteni a részvényeket, így mostanra 9,7 százalékos részesedéssel rendelkezik a Daimlerben, részvénycsomagjának értéke közel 7,3 milliárd euró.Li többször kijelentette, hogy hosszútávú befektető kíván lenni a Daimlerben, célja az, hogy a Daimler a világ egyik vezető elektromobilitással foglalkozó vállalata legyen. A Daimler vezetői is alapvetően optimistán látják a Geely tulajdonszerzését, üdvözölnek minden hosszútávon gondolkodó befektetőt.A német kormány szerint Li Shufu 9,7 százalékos tulajdonszerzése vállalati döntéseken alapul, és így a kormánynak ezzel kapcsolatban nem kell lépnie, a német gazdasági miniszter azonban már eggyel egyértelműbben fogalmazott, szerinte Németország nyitottságának nem lenne szabad kapuként szolgálnia más országok iparpolitikai céljainak megvalósításához.És hogy mit szólnak a kínaiak megjelenéséhez a részvényesek? A bejelentést követően ma esett a Daimler árfolyama, egyelőre inkább a bizonytalanság nőtt Li megjelenésével a Daimlernél, a Geely árfolyama viszont több mint 6 százalékot emelkedett, vagyis a Geely részvényesei jobban örülnek a dealnek, mint fordítva.Egyelőre nem árult el sokat a terveiről Li, csak annyit, hogy hosszútávon gondolkodik a Daimlerben, és nem tervezi azt, hogy megszerezze az irányítást a cégben, Li viszont kiemelte, hogy a jövőben partnerségek, szövetségek lehetnek sikeresek az autógyártásban, ehhez pedig akár a legnagyobb privát kínai autógyártó, a Geely is jó alapot kínálhat, hiszen a cégcsoportnak 46 százalékos részesedése van a Hangzhouban, övék a Volvo személyautógyártó 100 százaléka, a Volvo teherautógyártóban 8,2 százalékos részesedése van, de tulajdonosa a Lotusnak (51%), a Protonnak (49,9%), a London Taxinak (100%) és a legnagyobb kínai autómegosztónak, a 16 ezer elektromos autót üzemeltető Cao Caonak is.De a Geely is nyerhet a Daimlerrel, elképzelhető, hogy Li a német vállalat tiszta energia technológiáját szerezné meg, ezt pedig hasznosíthatná a kínai autópiacon. Hogy a Geely többet nyerhet a tulajdonszerzéssel, mint a Daimler, jól mutatják az eddigi árfolyamreakciók, a hétvégi bejelentést követően a Daimler árfolyama esik, a Gellyé több mint 6 százalékot emelkedett.Érdekes konfliktusokat is hozhat a Geely és a Daimler esetleges együttműködése, hiszen a Daimlernek már van két partnere Kínában, a BAIC Motor és a BYD, előbbi múlt hét pénteken jelentette be, hogy a Daimlerrel közösen 2 milliárd dollárból építenek autógyárat, ahol elektromos autókat gyártanak majd.2017 sok szempontból rekordév volt a Daimlernél, soha nem adott még el annyi járművet (3,3 millió) az autógyártó, mint korábban, az árbevétel (164 milliárd euró) és az adózott eredmény (10,9 milliárd euró) is kiemelkedő, és soha nem fizetett akkora osztalékot a Daimler, mint a tavalyi eredmény után (3,65 euró). Az elemzők arra számítanak, hogy a Daimler bevételei a következő években tovább emelkedhetnek,

az adózott eredmény azonban részben az elektromos és önvezető autók fejlesztési költségei miatt nyomás alatt lehet, a kiemelkedő tavalyi eredmény után a következő években 10 milliárd euró körül stagnálhat a profit.

Olcsó vagy drága a Daimler részvénye?

A Daimler részvényei az elmúlt hónapokban alulteljesítők voltak, mert bár tavaly augusztus és idén január között több mint 25 százalékot emelkedett az árfolyam, az most ott áll, mint egy éve vagy idén év elején. A Daimler papírjai nem drágák, a 7,6-os P/E ráta alapján inkább az olcsóbb autóipari részvények között vannak, de az is igaz, hogy a Daimlernél magasabban árazott papírok mind japán részvények, amik pedig historikusan magas szorzón forgó részvények. Az elemzői várakozások alapján a Daimler átlagos nettó profit marzsa 6 százalék alatt alakulhat a következő években, ami alapján a német autógyártó a magasabb profitabilitású vállalatok közé tartozhat.

A 2017-2019-es profitváltozás alapján is inkább a jobb cégek közé tartozik a Daimler, mert míg a Daimlernél mérsékelten ugyan, de bővülhet az adózott eredmény, addig több autógyártónál arra számítanak az elemzők, hogy a sok szempontból erős 2017 után a cégek profitja már inkább esni fog. Ha így nézzük, akkor is az olcsóbb autóipari részvények közé tartozik a Daimler, de bántó félreárazást itt sem látunk.

A menedzsment rekordosztalék kifizetését jelentette be, a részvényenként 3,65 eurós osztalékkal és a mostani árfolyammal kalkulálva közel 5,2 százalékos osztalékhozam adódik, ami a jelenlegi alacsony hozamkörnyezetben kifejezetten vonzónak tűnik, az autógyártók részvényei közül így az egyik legmagasabb osztalékhozamot a Daimler részvényei nyújtják.

Hol érdemes beszállni?

Az elemzők egyébként inkább optimisták a Daimler részvényeire, de feltűnően sok az olyan elemző, aki fedezékbe vonult, a legfrissebb ajánlások alapján 12 elemző vételre, 16 tartásra, 3 pedig eladásra ajánlja a Daimler papírjait. Az elemzői célára átlaga 79,4 euró, ami közel 13 százalékkal magasabb, mint a jelenlegi árfolyam.Az elmúlt másfél évben egy hosszan elnyúló, lassú talpra állást lehet látni a Daimler árfolyamában, amiben falként tornyosul a 2016. első kereskedési napja óta még mindig nyitva lévő rés a 76-77 eurós tartományban. Ebből a zónából fordult le most januárban is az árfolyam, ráadásul a fontosnak tűnő 73 eurós támasz sem fogta meg, hanem visszaesett a 200 napos (67,53) és hetes (69,34) mozgóátlagokhoz, illetve a 67,70 eurós támasz szinthez. Az elmúlt 3 hétben látott felfelé mozgás egyelőre még erőtlennek tűnik, és ha folytatódna a nemzetközi tőzsdéken a január végén indult korrekció, akkor az árfolyam tesztelhetné a 64-66 euró közötti szintet. Viszont amíg a 2016. nyara óta tartó emelkedő csatorna alsó szára kitart, addig inkább az emelkedés irányába vennénk fel pozíciókat, arra számítunk, hogy az árfolyam újra támadja majd a 76-77 euró környékén található rést és a fontos, 80 eurós szintet.

