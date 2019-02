Kinevezték a debreceni BMW-gyár igazgatóját

Ahogy arról októberben mi is beszámoltunk, a BMW Group debreceni gyárának igazgatója Michele Melchiorre lesz, aki az autóiparban és a repülőgépipari területen szerzett széleskörű tapasztalatával érkezik a vállalatcsoport új létesítményének élére.Az autopro.hu most a német autóipari szaklap, az Automobilwoche tájékoztatására hivatkozva arról ír, hogy a BMW most hivatalosan is kinevezte Melchiorrét, hogy a beruházás megvalósulása után irányítsa a magyarországi BMW-gyárat.

Debrecen, 2018. október 12. Oliver Zipse, a BMW Group igazgatótanácsának gyártásért felelős tagja (elöl b) és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (elöl j) kezet fog, miután aláírták a BMW debreceni gyárberuházásának támogatásáról szóló megállapodást a Debreceni Egyetemen 2018. október 12-én. Mögöttük Barcsa Lajos (Fidesz-KDNP) alpolgármester, Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elnöke, Michele Melchiorre, a BMW gyár debreceni igazgatója, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és Papp László (Fidesz-KDNP) polgármester (b-j). MTI Fotó: Czeglédi Zsolt