Kínos kudarc Merkelnek - Rálépett a fékre a német klímapolitika

a 40 százalékos kibocsátáscsökkentés valamikor a 2020-as évek elején, tehát pár évvel az eredeti határidőt követően realizálódhat.

Az eredeti terv szerint Németország az 1990-es szinthez képest 40 százalékkal mérsékli szén-dioxid-emisszióját 2020-ig, az utóbbi években azonban már valószínűnek látszott, hogy a jelenlegi pályát követve a cél nem elérhető - hacsak radikális kiegészítő intézkedéseket nem tesznek a döntéshozók.A célkitűzés elmulasztása részben összefügg az erőteljes gazdasági növekedéssel, illetve a vártnál nagyobb bevándorlással is, a fő oka azonban az, hogy miközben az ország kétségtelenül figyelemre méltó eredményeket ért el elsősorban a szélenergia terén, a német energiapolitika egymással nem minden szempontból konzisztens vállalásai egyszerre túl nagy terhet raktak az ország energiarendszerére.Arról, hogy milyen célszámot tartanak elérhetőnek a következő német kormány pártjai, egyelőre nem érkezett információ, azonban a Reuters értesülései szerint a tárgyalások alapjánA kiszivárgott hírek szerint a német klíma- és energiapolitika a mostani lazítást azzal kompenzálná, hogy 2030-ra 55 százalékkal csökkentené a szén-dioxid-kibocsátást az 1990-es értékhez viszonyítva.A pártok állítólag abban is egyetértettek, hogy a megújuló energiaforrások arányát a jelenlegi körülbelül 33 százalékról 65 százalékra emelik 2030-ra az ország villamos energia fogyasztásában. A jelenleg érvényben lévő tervek szerint a megújuló alapon termelt áramnak a fogyasztás 45-55 százalékát kellene fedeznie 2025-re.Az energiaárak csökkentése érdekében a tárgyalásokon arról is döntés született, hogy mérséklik a villamos energiára rakódó adóterhet, ennek konkrét mértékéről azonban egyelőre nem szivárgott ki részlet. A tervek között egyebek mellett szerepel még egy extra 4 gigawattnyi nap- és szélenergia tender kiírása is, ahogyan egy, a szén német energiagazdaságból történő teljes kivezetési menetrendjét kidolgozó bizottság létrehozásának javaslata is.A jelenleg is hatalomban lévő nagykoalíció tagjai, vagyis a Kereszténydemokrata Unió (CDU), a Keresztényszociális Unió (CSU) és a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) küldöttjei vasárnap óta folytatják a koalíciós tárgyalásokat, amelynek egyik kiemelt témaköre az energia, klímavédelem és környezetvédelem.(Reuters)