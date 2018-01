Királyi parancsra emelkednek a fizetések Szaúd-Arábiában

Fontos bejelentés jöhet a rekord kibocsátásról A vállalat értesülések szerint a Goldman Sachsot és a Citigroupot fogja megbízni az elsődleges részvénykibocsátás levezénylésével. Mellettük várhatóan az ügylet tervezésében tanácsadóként már résztvevő JPMorgan, a HSBC és a Morgan Stanley is a globális koordinátorok között lehet. A megbízásokat már január elején véglegesíthetik a Bloomberg értesülése szerint. A bevezetés helyszínéért élénk versengés folyik London és New York között, de Hongkong, Szingapúr, Tokió és Toronto mellett a helyi Tadawul tőzsde is bejelentkezett.

A juttatás azon alkalmazottak számára valósul meg, akik a királyság határain belül dolgoznak, és havi bérük nem haladja meg a 20 000 riált (mintegy 5340 dollárt, vagyis közel 1,4 millió forintot) - értesült a Bloomberg. A gyakornoki programban és felsőoktatási tudományos fokozat megszerzésében részt vevők illetménye, illetve ösztöndíja 10 százalékkal emelkedik ugyanazon időszakban, míg a királyság Jemenben harcoló katonái 5000 riálos bónuszban részesülnek.A központi béremelés több mint 50 milliárd riálba (több mint 13 milliárd dollárba) kerülhet a kormánynak.Az Aramco előtt - mások mellett - a Saudi Basic Industries, az Al Rajhi Bank, a Nemzeti Kereskedelmi Bank, a Samba Financial Group, A Saudi Research and Marketing Group, valamint a Saudi Electricity jelentett be hasonló lépéseket.Az ügy előzménye, hogy a kormány január elsejétől 5 százalékos áfát vezetett be, és jelentősen emelte az üzemanyag- és villamos energia árakat, hogy növelje az ország nem olajipari eredetű bevételeit. Erre már csak azért is nagy szüksége van az olajbevételektől jelentős mértékben függő országnak, mert az árfolyamok az elmúlt időszakban messze elmaradtak attól a minimálisan 60 dolláros szinttől, ami az ország számára kívánatos, és mintegy három év után csak az utóbbi hetekben érték el ismét. Az idei kilátások pedig szintén nem egyértelműek az árfolyamok várható alakulását illetően.Hasonló okok motiválják a Saudi Aramco 5 százalékának megfelelő tervezett részvénykibocsátást is, ami ugyancsak a király fia, Mohammed bin Salman koronaherceg nagyszabású elképzeléseinek részét képezi. Az IPO - amelyre 2018-ban kerülhet sor - a valaha volt legnagyobb értékű részvénykibocsátás lehet, tekintettel a vállalat kormány szerinti 2000 milliárd dolláros piaci értékére. Ezt az értéket azonban több független elemző megkérdőjelezte, és a potenciális befektetők szemében vélhetően a most bejelentett központi béremelés nem növeli a társaság értékét.