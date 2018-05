Kiszivárgott a terv: a hibrid autókat is betilthatják a briteknél

Tavaly júliusban jelentette be a brit kormány, hogy az összesen 3 milliárd font költségvetéssel előirányzott több évtizedes környezetvédelmi programjuk részeként 2040-től már csak elektromos, illetve hibrid üzemű autók kerülhessenek forgalomba Nagy-Britanniában. A különösen szennyezőnek tartott dízelautók számát már az átmeneti időszakban is csökkenteni kívánják.A hibrid autókkal kapcsolatban azonban úgy tűnik, tovább szigorodik a terv, ugyanis a Financial Times értesülése szerint azokat az autókat, amelyek legalább 50 kilométert nem képesek megtenni tisztán elektromos hajtással, szintén teljesen betilthatják. Az ilyen modellek között van a Toyota népszerű hibrid modellje, a Prius is.