Araszolás 2017.12.08 18:58

Tovább araszolnak felfelé az amerikai tőzsdék, a vezető részvényindexek már 0,4-0,6 százalékos pluszban állnak. A jó hangulatnak már megágyaztak Európában, sikerült ugyanis több területen is előrelépéseket elérni a Brexit-tárgyalásokon, délután pedig azt is megtudtuk, hogy az amerikai gazdaságban az elmúlt hónapban a várt 200 ezer helyett 228 ezer munkahely jött létre, ennek is örülnek a befektetők. A technológiai szektor mai felülteljesítése nagyrészt az elmúlt napok átlag feletti árfolyamesésének tudható be.