Kiterjesztik a rezsicsökkentést - Többen kaphatják meg a 12 ezer forintot

Németh Szilárd közölte, 298 település 29 ezer háztartásába nincs bevezetve sem a gáz, sem a távhő, ezért az ott élőknek nem járna a rezsicsökkentés. A kormány szerdai döntése szerint azonban 12 ezer forintos egyszeri utalással ezek a családok is részesülhetnek a kedvezményben.Elmondta azt is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Nagykanizsán járt, ahol egy további problémát ismertettek vele. Ennek nyomán a kormány arra kéri a polgármestereket, hogy mérjék fel a településükön, milyen problémák jelentkeznek a rezsicsökkentéssel kapcsolatban, és küldjék el a kormánynak, amely megpróbál megoldást találni minden egyedi problémára - jelentette be.A kormány március elején döntött a "téli rezsicsökkentésről", amelynek keretében minden család 12 ezer forintos jóváírásban részesülhet a gázszámlájában. Pár nappal később a távhővel fűtők rezsicsökkentéséről is döntött a kormány, majd elrendelte a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 1 milliárd forinttal történő kiegészítését is.A Németh Szilárd által most bejelentett intézkedést megelőzően Lázár János kancelláriaminiszter a szerdai kormányinfón arról beszélt , hogy a kormány megvizsgálta, hány település van, ahol nincs kiépített gáz, valamint hogy e településeken élő lakosság számára milyen téli rezsicsökkentést tud biztosítani. Ez körülbelül 300 település, a teljes településszám 10%-a, ahol nem fűt mindenki tűzifával - mondta Lázár János.A 12 ezer forintos jóváírás minden háztartás számára történő eljuttatása nem csak az "egyéb" tüzelőanyaggal fűtő családokra tekintettel problémás. A vonatkozó rendelet ugyanis társasházak esetében sávosan és egy összegben határozza meg azt az összeget, amiből a kedvezmény biztosítandó, függetlenül az egyes házakban található lakások konkrét számától. Emellett sajtóbeszámolók mellett az is előfordult, hogy kétszer részesültek a 12 ezer forintos egyszeri rezsicsökkentésből azok a háztartások, amelyek földgázt és távhőt is fogyasztanak, annak ellenére, hogy ennek lehetőségét a kormány korábban kizárta.