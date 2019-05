Kitette a nagy terveket az AutoWallis, szágulduás után zuhan az árfolyam

Nagyot emelkedett idén az AutoWallis árfolyama, miután a Wallis Csoport négy gépjármű-kereskedelemmel foglalkozó és autós szolgáltatásokat nyújtó vállalata az Altera átalakításával valósította meg tőzsdére lépését. Az AutoWallis az elmúlt hónapokban egymás után tette közzé a pozitív híreket, míg a társaság részvényei márciusban a BUX-indexbe is bekerültek, az árfolyam ennek ellenére sem talált igazán magára, részvény a februári szárnyalás óta május közepéig több mint 50 százalékot esett.Az elmúlt néhány nap során azonban ismét emelkedni kezdett az AutoWallis, az árfolyam emelkedése mögött valószínűleg a menedzsment terveivel-, és a társaság ötéves stratégiájával kapcsolatos felfokozott várakozások húzódhattak meg, az AutoWallis pedig a várakozásoknak megfelelően ma tette közzé 2024-ig szóló stratégiáját és 2029-es jövőképét is.A társaság robosztus növekedést tervez a következő tíz évben, célja, hogy a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatója legyen. Az AutoWallis 2024-ig organikus növekedéssel az EBITDA négyszereződésével, árbevételének duplázódásával számol. A vállalat ugyanakkor akvizíciókat is tervez, melyek tovább javíthatják az eredményt, melyből osztalék kifizetését is tervezi a cég.Az elmúlt napok emelkedése után az AutoWallis árfolyama nagyot esett ma, miután a társaság ötéves stratégiájának publikálása után a befektetők egy része valószínűleg profitot realizálhatott, az AutoWallis árfolyama 7,6 százalékkal került ma lejjebb.