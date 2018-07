Kitört az OTP, kitörés előtt a Mol, a Richter és a Telekom

OTP

Sell in may and go away - áll az ismert tőzsdei mondásban, úgy tűnik, az OTP befektetői megfogadták a tanítást, és kiszórták a részvényeiket, hiszen a lenti grafikonon is jól látszik, hogy májusban méretes esés rajzolódott ki a charton, az OTP mindenkori csúcsa közeléből 9500 forint környékére esett, és az elmúlt hetek beszűküléséből meg volt az esélye egy következő lefelé körnek, azonban a jó nemzetközi hangulat hátán az OTP árfolyama két nap alatt akkorát emelkedett, hogy azzal a július eleji lokális csúcs fölé emelkedett, és most már újra inkább felfelé érdemes keresni a következő szinteket, amik szerintünk első körben 10 600, utána pedig 11 000 forint körül húzódnak.

Mol

Tavaly november óta esik a Mol árfolyama, ebben az elmúlt hetekben egy kis szünet következett, és egy méretes beszűkülés rajzolódott ki a Mol grafikonján, a trade egyszerű, amerre kitör az árfolyam a háromszögből, abba az irányba kell megjátszani a mozgást. Lefelé újra a korábbi lokális mélypontnak megfelelő 2500 forint körüli szintet érdemes figyelni, felfelé pedig gyorsan elérhetővé válhatnak a 3000 forint feletti szintek.

Richter

A gyógyszergyártó cég részvényárfolyama tavaly november óta esik, az elmúlt hónapokban ráadásul egyre meredekebb lett a zuhanás, érzékelte ezt a menedzsment is, múlt héten a vállalat vezérigazgatója igyekezett nyugtatni a befektetőket, amire egy nap alatt közel 7 százalékot ugrott az árfolyam, egy rendkívül túladott állapotból (erről itt írtunk aznap). A Richter árfolyama május óta egy meredek csökkenő csatornában halad, vagyis alap esetben abban érdemes gondolkodni, hogy az árfolyam ebben halad majd tovább, az elmúlt napokban azonban közel került az árfolyam ahhoz, hogy felfelé törjön ki a sávból, ezért a következő napokban arra érdemes majd figyelni, sikerül-e a kitörés. Ha igen, akkor 5200 forint körül jöhet a következő megálló.

Magyar Telekom

Borzasztóan fest a Telekom chartja, hónapok óta egyre lejjebb csúszik az árfolyam, az osztalékfizetés után sem tért magához, az osztalékkal hagyott gap is egyre távolabb. De hogy mondjunk egy pozitívumot is: látszik egyfajta RSI-divergencia, egyre alacsonyabb mélypontokhoz egyre magasabb RSI-értékek tartoznak, ami fordulatot szokott előrevetíteni. Felfelé első körben a 416 forint körüli szint látszik elérhetőnek, tartós fordulat esetén akár a gap betöltése is lehetséges, annak a teteje 445 forint körül található, lefelé a 400-as szintet érdemes figyelni, ha az elesik, nagy kör jöhet lefelé.