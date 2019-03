Kivárás a tőzsdéken, iránymutatásra várnak a befektetők

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Mik az előjelek mára?

Mi mozgatja a tőzsdéket?

Mire érdemes ma figyelni?

A szerdai piacnyitást követő iránykeresés után lefelé vették az irányt az amerikai részvényindexek, az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásai felől nem érkeztek új impulzusok, míg a beérkező makroadatok nem mozgatták meg igazán a befektetőket, miután az ADP foglalkoztatottsági adat bár kissé elmaradt a várakozásoktól, azonban a mutató továbbra is a foglalkoztatottság bővüléséről számolt be. A Fed által közzétett Bézs Könyv enyhe és közepes gazdasági növekedésről számolt be januárban és februárban, miután a részleges kormányzati leállás közepette a gazdasági aktivitás mérséklődött valamelyest. A Dow 133 végül pontos mínusz mellett 0,5 százalékkal került lejjebb, az S&P500 0,7 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,9 százalékos eséssel zárta a szerdai kereskedést.A magyar tőzsde emelkedéssel zárta a szerdai kereskedést, a BUX 368 pontos plusz mellett 0,9 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek vegyesen teljesítettek. Az OTP 1,1 százalékos emelkedés után 12 050 forintnál új történelmi zárócsúcson fejezte be a szerdai kereskedést, a Mol 1,4 százalékkal került feljebb, míg a Magyar Telekom 0,3 százalékot emelkedett. A negatív kivételt ezúttal a Richter jelentette, a gyógyszergyártó részvényei 0,4 százalékos eséssel zárta a hét harmadik napját.Az USA és Kína kereskedelmi megállapodásával kapcsolatos optimizmus halványulásával párhuzamosan az ázsiai tőzsdék felemásan teljesítettek csütörtökön, a Nikkei 0,7 százalékos esése mellett a hongkongi tőzsde 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a sanghaji részvényindex 0,8 százalékot erősödött. Az amerikai határidős részvényindexek mérsékelt esése mellett a határidős DAX 59 ponttal került lejjebb csütörtök reggel, ami 0,5 százalékos esést vetíthet előre a csütörtöki piacnyitásra.A befektetők az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásai felől érkező hírfolyamra fókuszálnak majd, mindemellett a vállalati gyorsjelentések és az EKB délutáni kamatdöntő ülésére figyelnek majd a piaci szereplők.Csütörtökön a KSH a januári ipari termelési adat mellett az MNB a januári értékpapírstatisztikáit teszi közzé, az eurozónából a részletes negyedik negyedéves GDP-adat érkezik majd, míg a befektetők mindemellett az Európai Központi Bank kamatdöntő ülésére és Mario Draghi EKB-elnök sajtótájékoztatójára figyelnek majd.

Csütörtökön teszi közzé gyorsjelentését a Merck és a Continental is.