A vártnál alacsonyabb profitot ért el a Nike, ami részben annak tudható be, hogy a világ legnagyobb sportszergyártója a várakozásoknál többet költött marketingre és új termékek piacra dobására.

Kivárnak a befektetők a G20-as csúcstalálkozó előtt 2019.06.28 08:37

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Felemásan zárták a csütörtöki kereskedést a tengerentúli tőzsdék, a piaci szereplők a pénteken kezdődő G20-as csúcsra, és Donald Trump és a kínai elnök hétvégi találkozójára vártak. Kínai források szerint a kínai elnök több előfeltételt is szabna az Egyesült Államokkal kötendő kereskedelmi megállapodáshoz, többek között a Huawei elleni szankciók feloldását is. Larry Kudlow az amerikai elnök gazdasági tanácsadója a Fox Newsnak arról beszélt, hogy Donald Trump semmilyen előfeltételbe nem egyezett bele a kínai elnökkel történő találkozója előtt, és Kudlow szerint az amerikai elnök a találkozó kimenetétől függően kész a kínai termékeket sújtó új vámok kivetésére. A Dow végül 10 pontos esés mellett előző napi záróértéke közelében fejezte be a csütörtöki kereskedést, az S&P500 0,1 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,7 százalékos emelkedéssel zárta a hét negyedik napját.

Emelkedéssel zárta a hét negyedik napját a magyar tőzsde, a BUX 376 pontos plusz mellett 0,9 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek a stagnáló OTP kivételével emelkedtek. Az OTP előző napi záróértékén, 11 400 forinton zárt, a Magyar Telekom 0,4 százalékos emelkedés után 421 forinton fejezte be a csütörtöki kereskedést. A Richter 1,4 százalékkal került feljebb, a gyógyszergyártó papírjai 5 250 forinton zártak, míg a Mol 2,3 százalékos erősödést követően 3 152 forinton búcsúzott a hét negyedik napjától.

Mik az előjelek mára?

Az ázsiai tőzsdék lejjebb kerültek pénteken, a befektetők a ma kezdődő G20-as csúcsra figyelnek, amelynek leginkább várt eseménye Donald Trump és a kínai elnök szombati találkozója lesz, a piaci szereplők leginkább arra kíváncsiak, hogy sikerül-e előrelépést elérnie a feleknek a két ország kereskedelmi konfliktusában. A hét utolsó napjának borús hangulatában a Nikkei 0,6 százalékkal került lejjebb, a hongkongi tőzsde 0,7 százalékot esett, míg a sanghaji részvényindex 0,9 százalékkal került lejjebb. A szingapúri tőzsde mindemellett stagnál, míg a dél-koreai Kospi 0,3 százalékkal került ma lejjebb. Az amerikai határidős részvényindexek mérsékelt erősödést mutatnak ma reggel, míg a határidős DAX 18 pontos emelkedése 0,3 százalékos erősödést vetíthet előre a pénteki piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A hét utolsó napján a befektetők a ma kezdődő G20-as csúcstalálkozóra figyelnek majd, a találkozó leginkább várt eseménye Donald Trump és a kínai elnök hétvégi találkozója lesz, a befektetők leginkább arra kíváncsiak, hogy sikerül-e előrelépésre jutnia a feleknek a két ország kereskedelmi konfliktusában.

Mire érdemes ma figyelni?

Pénteken a KSH az áprilisi kereseteket teszi közzé, az Egyesült Királyságból a felülvizsgált első negyedéves GDP-t publikálják, míg az eurozónából a júniusi inflációs adatsorra figyelnek a befektetők.

Pénteken nem érkezik kiemelt vállalati gyorsjelentés.

Mi történt eddig a tőzsdéken?