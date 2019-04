Fénykép alapján számítja ki a szarvasmarha tömegét egy magyar fejlesztés

Az agrárium az egyik leggyorsabb ütemben digitalizálódó terület, ahol a mesterséges intelligencia és a precíziós technológiák használata már a mindennapok része, mégis számtalan kiaknázatlan lehetőséget rejt magában. Ebben a szektorban egy kis megoldással is nagy és azonnal érzékelhető hatást lehet kiváltani, ami ráadásul a társadalom egészére hatással van.

Győrffy Balázs (középen) a versenyzőkkel Fotó: Design Terminal

Az okostelefonnal készített fotó alapján számítja ki a szarvasmarha tömegét a magyar mérnökök fejlesztése, az Agroninja applikációja. Ezzel idő és pénz takarítható meg. A Serket-Tech pedig gépi látással monitorozza a haszonállatok viselkedését, és jelez, ha betegségek vagy sérülés tüneteit érzékeli, a betegségek korai felismerésével így a gyógyszerhasználat csökkentését eredményezve.

A győztes BeeNet egy interaktív hálózatot fejlesztett ki méhészek, mezőgazdasági termelők és hatóságok közötti kapcsolattartásra; a második helyezett Grinsect csapata automatizált megoldást dolgozott ki a fekete katonalégy lárváinak tenyésztésére és takarmányozási célú feldolgozására, a harmadik helyezett Almathron pedig egy mesterséges intelligenciát alkalmazó vadkár felmérési rendszert hozott létre.

Az agráriumban az elmúlt években már megjelentek sikeres startupok, melyek a mesterséges intelligenciát a gazdaságok hétköznapi problémáinak megoldására alkalmazzák.Ez a két startup, valamint az ötletverseny is jól példázza a szektor egyre növekvő népszerűségét, külön kiemelve azt a trendet, hogy egyre több nem agrár háttérrel rendelkező startup és fiatal találja meg helyét az agráriumban.A résztvevőket a 24 óra alatt a Design Terminal és a NAK szakértői segítették, több olyan csapat is volt, akik a verseny végén teljesen más megoldással álltak elő, mint amivel a hackathonra neveztek. Ilyen volt a különdíjas TRIME, akik fagykárral foglalkozó megoldással kezdtek bele a versenybe, de végül egy mesterséges intelligenciát használó megoldást hoztak létre, amely a különböző madárfajokat felismerve, és a hangágyút vezérelve vagy vadásztatást javasolva védi a halastavakat.A versenyen a csapatok a mezőgazdaság hatékonyságának növelésére kerestek megoldást. Nagyon fontosnak tartom, hogy a többi ötlet is valódi, meglévő problémákra kínált újszerű megoldási lehetőségeket.A csapatok innovatív ötletei egyelőre még igénylik az elmélyítést, a részletek kidolgozását, de később akár nemzetközi színtéren is megállhatják a helyüket.Talán ez a verseny rá a legjobb példa, hogy az ágazat részéről megvan a nyitottság. A Kamara szeretné megteremteni a lehetőséget az ötletek validálására, hogy a reálgazdasági szereplők - akik a NAK tagjai - találkozzanak ezekkel a megoldásokkal, visszacsatolásokat adjanak, segítsenek a fejlesztésben. Úgy vélem, hogy a hazai gazdaság egyik fontos növekedési potenciálja és egyben egyedülálló kitörési lehetősége a startupok és az innovatív ötletek felkarolása. Ehhez azonban meg kell teremtenünk azt a hátteret, amely lehetővé teszi a hazai agrárinnováció fellendülését.

Fotó: Design Terminal

A Kamara célul tűzte ki, hogy vezető szerepet töltsön be a mezőgazdasági innovációkat a többi technológiai szakterülettel; az ígéretes megoldásokat pedig az agrárvállalkozásokkal összekapcsoló folyamatokban, melyeknek szerves része a szektor vonzóvá tétele a fiatalok számára.A rendezvény végén György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára hét döntőst meghívott a minisztériumba, ahol tovább beszélgetnek majd ötletük megvalósításának lehetőségeiről. Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ különdíjat és szakmai együttműködést ajánlott a Mélyvíz csapatűnak, akik közvetlen gyökéröntözési technológiát fejlesztenek, mellyel kiküszöbölhető a párolgási veszteség és a gyomok öntözése. A további csapatokkal is elkezdték a munkát a NAK és a Design Terminal mentorai, a héten is zajlanak az egyeztetések a csapatokkal.A NAK és a Design Terminal közös célja egy olyan hosszú távon működő, összetett agrárinnovációs program kialakítása a Kárpát-medencében, amely elősegíti az agrárium területén születő innovációk felkarolását, az ötletek megvalósulását. A most lezárult ötletverseny ennek volt az első lépése.

Fotó: Design Terminal