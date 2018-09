Mi hiányzik a magyar vállalkozói szférából? Miért nem tudnak nemzetközi cégek célpontjaivá válni?

Lehet, hogy idén rekordot dönt Magyarországon a felvásárlások száma és értéke, de a konjunktúra jelenlegi fázisában sokkal több tranzakcióis lehetne

A Közép-Kelet európai régióban Csehországban kiugróan magas a vállalat felvásárlási tranzakciók száma, de Lengyelországban is számottevően több, mint a magyar piacon - derült ki az Internet Hungary konferencia befektetői panelbeszélgetésén. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a piaci viszonyok kedveznek a cégfelvásárlásoknak, a vevői oldalon van tőke, olcsó a külső forrás, tehát nagy az érdeklődés, a célpontok pedig jó éveket tudnak maguk mögött, és ma még a növekedési kilátásaik is kedvezők.- mondja errőlSimonyi Tamás szerint probléma nem teljesen ország specifikus, hiszen az egész régió alulárazott, és kicsik a célpontként szóba jövő vállalatok. Így lehetséges, hogy az egész 90-100 millió fős régió felvásárlási piaca nem éri el a 8 milliós Ausztriáét, és fényévekkel van lemaradva a német piactól. Magyarországon a 10-15 millió eurós üzlet nevezhető szokványos méretnek, a 30 millió eurós tranzakció már nagynak számít, 100 millió felett pedig már a célpont jellemzően valamilyen államhoz közel álló vállalat. Eközben Ausztriában a 60, Németországban pedig a 200 milliós felvásárlások családi vállalkozások között köttetnek.A probléma kulturális összetevőire hívta fel a figyelmetSzalai szerint az információ felhasználás kultúrája nem alakult ki Magyarországon, a tulajdonosok nem osztják meg a potenciális vevőkkel azt a tudást, ami pedig értékkel bír, és elhallgatják azokat, amik szerintük feszültség forrásai lennének, így például az adóelkerülési technikákat. Emiatt egy magyar tranzakció átfutási ideje 4-6 hónap, míg ugyanez a deal a fejlett országokban 2-3 hónap alatt lezárul.Az idősebb magyar vállalkozók jelentős része nem kifejezetten növekedéspárti, nem ambicionálja a határokon túli terjeszkedést, és üzleti értelemben sokszor nem látnak messzebb az ország határainál - hívta fel a figyelmetSimó, ésugyanakkor egyetértettek abban, hogy befektetési célpontjaik közé tartozó kisebb, fiatalabb technológiai vállalkozásoknál ez nem okoz gondot.A Day One egyébként is olyan startupcégekbe fektet, akik eleve a világpiacot célozzák meg termékeikkel vagy szolgáltatásaikkal. Ők az első perctől kezdve arra készülnek, hogy megtalálják a befektetőjüket, és többnyire meg is szerzik az ehhez szükséges tudást. Török szerint ugyanakkor a régivágású magyar cégvezetőket gyakran önállóságuk elvesztése tartja vissza attól, hogy szakmai vagy pénzügyi befektetőt engedjenek be a cégbe. Az alapkezelő praxisában több olyan sikertelen tranzakció is volt, amely nem az áron, hanem a szavazati jogok átadásának kérdésén futott zátonyra.A vállalati kultúra témaköréhez csatlakozva Simonyi Tamás elmondta, hogy a rendszerváltáskor, vagy közvetlenül azután indult, mára több milliárdos árbevételűre nőtt magyar cégeknél fel sem vetődik a tőkén keresztüli finanszírozás lehetősége, amely lehetővé tenné, hogy egy külső befektető segítségével tőkét bevonva elinduljanak a külföldi terjeszkedés útján. Ehhez az ugráshoz a KPMG partnere szerint egyszerűen hiányzik az ambíció, ami oda vezetett, hogy Magyarországon a multikon kívül alig van olyan vállalkozás, amely exportra termelne, ez pedig gátat szab a növekedésüknek, és annak, hogy vonzó befektetési célponttá váljanak.Címlapkép: MTI - Mohai Balázs