Folytatódik az emelkedés Amerikában, pluszban nyitott a Dow 2018.04.05 15:32

A szerdai kereskedés második felében megvették a tengerentúli tőzsdéket, a kereskedelmi háborúval kapcsolatos aggodalmak mérséklődése érdemben javítani tudta a részvénypiaci hangulatot csütörtökön, az európai tőzsdék emelkedéséhez most az amerikai tőzsdék is csatlakoztak. A Dow 158 pontos emelkedéssel 0,6 százalékos pluszban jár, az S&P500 is 0,6 százalékos emelkedést mutat.