Korlátlan európai hívást ad a Vodafone

A Vodafone célja, hogy a magyar piacon úttörő ajánlattal hozzájáruljon a távolságok leküzdéséhez és a személyes kapcsolatok erősítéséhez Európában

A korlátok lebontása évek óta a legfontosabb törekvéseink közé tartozik, folyamatosan azon dolgozunk, hogy ügyfeleinknek egyre nagyobb szabadságot nyújtsunk

Az EU-s roaming díjak eltörlése után a Vodafone most még nagyobb szabadságot biztosít a hang terjedésének Európában. Az új Red csomagokkal korlátlanul lehet EU-s számokat hívni belföldről, ami azt jelenti, hogy Magyarországról 27 EU-s és még ezen kívül 6 EU-n kívüli ország hívószámait korlátlanul hívhatják az ügyfelek. Az EU országain kívül Izlandra, Liechtensteinbe, Norvégia, Svájcba, Monacóba és Törökországba is indítható hívás.- mondta elvezérigazgatója, aki hozzátette, hogy nemcsak az adatok iránti igény nő, hanem az azonnali információközlés iránt is, aminek a legegyszerűbb módja még mindig a hanghívás, főleg ha bonyolultabb témákról van szó, vagy érzelmeket szeretnénk átadni.Ha fontos dolgokról van szó, még mindig telefonálunk, és ha nem érjük el a másikat, akkor chatelünk tehát a hangnak fontos szerepe van. A fiatalabb generációk esetében pedig jellemző, hogy az emoji-k használata már ritkábbá válik, és inkább a hang játszik ismét fontosabb szerepet - mondta el az eseményenLakossági szolgáltatások vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy Magyarországon elsőként az EU-n belül nemzetközi hívások lehetőségét korlátlanul, a havidíjba építve kínálják, aminek előnyeit pedig lakossági és vállalati ügyfelek egyaránt élvezhetik majd.- tette hozzá a vezérigazgató-helyettes.A magyar és EU-s normáldíjas számokra korlátlan hívást, SMS-t és MMS-t is tartalmazó új Vodafone Red S tarifa ára minden eddiginél alacsonyabb, havi 7 990 forint. A Vodafone úgy alakította ki az új tarifákat, hogy a korlátlan EU-s beszélgetés mellett mindenkinek biztosítsa a szokásainak megfelelő és az egyre növekvő internet éhséget lefedő adatforgalmat.Emellett minden csomag adatkerete az EU-n belül is 100%-ban felhasználható, beleértve a korlátlan adathasználatot és a Vodafone Pass csomagokat is. A megújulás a Go tarifákat is érinti, melyek ezentúl Go S, Go M és Go L néven érhetők el. Szintén megújul a 25 éven aluliaknak szóló Vodafone You ajánlat is.