Közel a rali vége, tőzsdei zuhanásra felkészülni!

A Bank of Americának van egy indikátora, ami most arra figyelmeztet, hogy hamarosan vége a nagy részvénypiaci emelkedésnek, és nagy korrekció jöhet. A Bull & Bear indikátor azt mutatja, hogy mennyire bullozódott be a piac, vagyis mennyire euforikus, amit látunk. Az indikátor értéke most 7,9, ami 2013 március óta, vagyis közel 5 éve a legmagasabb érték, ez a szint pedig azt jelzi előre, hogy hamarosan nagy esés jöhet a tőzsdéken.A múltbeli tapasztalatok alapján egy nagyobb korrekció esélye igencsak magas, mivelA Bank of America szakemberei szerint nagyon valószínű, hogy az S&P 500 index értéke február-március során 2686 pont környékére esik vissza. Jelenleg egyébként 2873 ponton áll az index.