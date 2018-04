A Nasdaq esésében a főszerepet az Amazon játssza, amelynek papírjai csaknem 4%-ot estek. A gyenge szereplés oka Donald Trump amerikai elnök online kereskedelmi szolgáltatókat ostromló Twitter-posztja, amelyben az Amazonhoz hasonló cégek szigorúbb adózását helyezte kilátásba, mondván, tönkreteszik a hagyományos kiskereskedelmet.

Only fools, or worse, are saying that our money losing Post Office makes money with Amazon. THEY LOSE A FORTUNE, and this will be changed. Also, our fully tax paying retailers are closing stores all over the country...not a level playing field!