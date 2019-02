Kulcsfontosságú szintet törhet le az Opus

Az elmúlt hónapok folyamán nagyot esett az Opus, a társaság részvényei a tavalyi csúcsukhoz képest közel 48 százalékkal kerültek lejjebb, az esés mögött álló lehetséges okokról itt irtunk részletesen. Pedig ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk , a társaság menedzsmentje mindent elkövetett annak érdekében, hogy megerősítse a befektetők vállalatba vetett hitét, egymást érték a kedvező hírek és a korábban meghirdetett tőkeemelési sorozatok keretében folyamatosan töltötték fel fundamentumokkal a céget.A technikai képet megvizsgálva látható, hogy az Opus árfolyama a 2018-as országgyűlési választások után valósággal szárnyalt, azonban a választásokat követően gyorsan kifulladt a lendület és a részvény azóta szinte folyamatosan esik. Az Opus az elmúlt hónapok folyamán az alacsonyabb csúcspontok és alacsonyabb mélypontok által kijelölt, csökkenő trendcsatornában haladt lefelé.Bár a trend egyértelműen lefelé mutat, a technikai kép esetében némi optimizmusra adott okot a 431 forintos támasz, ami az elmúlt időszak során többször is megállította az árfolyam esését. A 431 forintos szintig tavaly márciusban és októberben is leszúrt az árfolyam, míg a támaszról fordulva a múlt héten is emelkedéssel próbálkozott meg a papír.A fontos, 431 forintos támaszt azonban ma letörte az árfolyam, bár az Opus a szintet napon belül visszatesztelte, nem sikerült fölé visszakerülnie, és az árfolyam tovább esett, bár érdemes megjegyezni, hogy megerősítés hiányában egyelőre nem beszélhetünk szignifikáns letörésről. A részvény az elmúlt hónapok lejtmenete után hamarosan túladottá válhat, a trend mindemellett továbbra is lefelé mutat az Opus számára, és amennyiben megerősítést nyer a már említett 431-es támasz letörése, azzal rövid távon borúsabbra fordul a papír technikai képe.