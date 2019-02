Leáll az Amazon-féle profitgyár? Megijedtek a befektetők a tervektől

Kétszámjegyű bevételnövekedés

Folytatódott a kétszámjegyű bevételnövekedés az Amazonnál a negyedik negyedévben - derül ki a társaság piaczárás után közzétett gyorsjelentéséből. Az internetes kiskereskedelmi óriás 72,38 milliárd dolláros bevétellel zárta az október-decemberi időszakot, ami közel 20 százalékos növekedés az előző év azonos negyedévéhez képest. Ez nagy meglepetést nem okozott, az elemzői várakozások hasonló dinamikára számítottak.Az adattárolási és cloud szolgáltatásokat magában foglaló Amazon Web Services bevétele 45 százalékkal ugrott meg az egy évvel korábbi szintről, ami a vártnál erősebb teljesítmény, az elemzők által várt 7,26 milliárd dolláros bevétel helyett 7,43 milliárd dollár bevétele volt a cégnek.Még soha annyian nem regisztráltak a Prime előfizetői szolgáltatásra, mint 2018 negyedik negyedévében, már globálisan több mint 100 millió előfizetője van a cégnek - közölte az Amazon. Ennek volt köszönhető, hogy az előfizetési díjak bevételei 25 százalékkal ugrottak meg.

Az alig nyereséges évek után a profitráták javulni kezdtek az Amazonnál, részben az erősen profitábilis cloud szolgáltatásoknak köszönhetően. A bruttó fedezeti szint közel 2 százalékponttal javult az egy évvel ezelőtti szintről, a működési eredmény pedig a bevételnél jóval nagyobb mértékben, 78 százalékkal. Az egy részvényre jutó eredménye 6,04 dollár volt, ami 61 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi értéknél és az elemzői várakozásokat is felülteljesítette.A nemzetközi tevékenységek a terjeszkedéssel járó költségek miatt továbbra is vastagon veszteségesek, de a veszteség mértéke csökkent az egy évvel korábbihoz képest: 919 millió dollárról 642 millió dollárra mérséklődött a veszteség a működési eredmény szintjén. Ami a jövőt illeti, a cég dolgát megnehezítheti egy új szabályozás Indiában, ami az Amazon egyik kulcsfontosságú növekedési piaca.

Gondok Indiában

A kilátások

Egy decemberben hatályba lépett új szabályozás értelmében az e-kereskedelmi cégek nem értékesíthetnek termékeket olyan kereskedőkön keresztül, amelyben részesedésük van és az eladókkal nem lehet kizárólagos értékesítési megállapodásokat sem kötni a platformra. Ennek eredményeként az Amazon kénytelen volt indiai oldaláról levenni számos terméket, például az Echót és akkumulátorokat. Az Amazon közvetett részesedéssel rendelkezik például a Cloudtrailben, valamint az indiai üzletláncban, a Shopper's Stopban is.Az Amazon pénzügyi igazgatója szerint Indiában most nagyon képlékeny a helyzet, de hisznek benne, hogy még mindig jók a hosszú távú növekedési lehetőségek. A Baird Equity Research elemzője szerint az első negyedévre rá fogják nyomni a bélyegüket az események még akkor is, ha a belföldi eladások tovább szárnyalnak. A gyorsjelentés alapvetően nem rossz, de sok a kérdőjel, ami miatt a részvények nyomás alá kerülhetnek.Az első negyedévre az elemzői konszenzusnál valamivel gyengébb bevételi számokat jósol a menedzsment: 56 és 60 milliárd dollár közötti nettó árbevétellel számolnak, miközben az elemzői konszenzus 60,77 milliárd dollár.A költekezés is újra felpörög a cégnél, amit tavaly kissé visszafogott a társaság a megelőző időszak nagyfokú raktárépítései és munkaerőbővítései után. 2018-ban a beruházások mérséklésének köszönhetően megugrott a profit, de idén újra több költekezésre kell számítani - mondta az Amazon pénzügyi igazgatója, bár a részleteket nem fejtette ki, hogy pontosan mennyivel növekedhetnek a költségek. Az Amazonnál mindig kritikus pont volt a profitabilitás, az e-kereskedelem hagyományosan gyenge profit marzzsal működő üzletág és az agresszív terjeszkedés miatt a beruházások is vitték a profitot. Az utóbbi negyedévekben némileg javulni látszott a helyzet, de a jelenlegi, 5 százalék körüli működési eredményszint még mindig nem tekinthető túl erősnek.De a menedzsment arra számít, hogy a folyó negyedévben profitnövekedést érhet el: 2,3-3,3 milliárd dollár közötti működési eredménnyel számolnak a január-márciusi időszakra, az egy évvel korábbi 1,9 milliárd dollárról.

Árfolyamreakció

Hiába alakult a várakozásoknak megfelelően a lezárt negyedév, az Amazon részvényeinek árfolyama mégis több mint 4 százalékot esett a zárás utáni kereskedésben. Csalódást okozott a menedzsment első negyedéves bevételvárakozása, a beruházások újbóli felpörgetése miatt pedig idén nyomás alá kerülhet a profit. Ráadásul az indiai szabályozással kapcsolatban is sok a szabálytalanság.