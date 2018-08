Lebukott a Mazda, a Suzuki és a Yamaha is

A japán közlekedési tárca bejelentette, hogy a Mazda, a Suzuki és a Yamaha Motor is csalt az új modelljeiken elvégzett fogyasztási-, és károsanyag-kibocsátási teszteken, amelyet mindhárom gyártó el is ismert. A nem megfelelő vizsgálati eljárásokra azt követően derült fény, hogy a japán közlekedési minisztérium júliusban 23 japán gépjármű-, és motorkerékpár esetében kezdeményezte a vizsgálati eljárások felülvizsgálatát, miután korábban a Nissan és a Subaru esetében is hasonló visszaélések derültek ki.Az ügyben érintett három japán gyártó a legyártott új modelljeit úgy tanúsította, hogy azokat nem megfelelő módon tesztelték. A Suzuki a társaság három üzemében megvizsgált új gépjárművei közel felét nem megfelelő módon tesztelte, míg a Mazdánál 3,8, a Yamahánál pedig 2,1 százalékos volt a nem megfelelő módon elvégzett tesztek aránya.A Suzuki vezérigazgatója mindezt elismerte, majd Toshihiro Suzuki elnézést kért a társaság vevőitől és üzleti partnereitől is. A japán autógyártó vezére a hiba okaként a tesztelési eljárások nem megfelelő elvégzését, illetve a társaság gyáraiban az alkalmazotti fegyelem hiányát nevezte meg.A hírre a Suzuki részvényei nagyot estek, a japán autógyártó papírjai 7,5 százalékkal kerültek lejjebb, a Yamaha mindemellett 4,6, míg a Mazda 1,3 százalékkal került lejjebb.