Eséssel zárták a napot a Mészáros papírok is, az Opus 1,7, a Konzum 3,1 százalékos mínuszban zárt, a CIG Pannónia 2, az Appeninn pedig 3,5 százalékos eséssel fejezte be a hét utolsó napját.

A hazai blue chipek is estek, a Mol és a Magyar Telekom 0,5, az OTP pedig 0,8 százalékos mínuszban zárt. Rossz napja volt pénteken a Richternek, a gyógyszergyártó részvényei 2,6 százalékos esést követően 5160 forintnál új lokális mélyponton zárták a pénteki kereskedést.

A Dow komponensei közül a legjobban 3 százalék feletti emelkedést mutató Nike részvényei teljesítenek, a társaság a tegnap tette közzé harmadik negyedéves beszámolóját, a sportszergyártó árbevétele az előzetes várakozásokat felülmúlva 8,9 milliárd dollár lett. A Nike azonban a nettó eredmény soron 921 millió dolláros veszteségről számolt be, a korábbi év hasonló időszakának 1,1 milliárd dolláros nyereségével szemben, miután az amerikai az amerikai adótörvény változásai kedvezőtlenül érintették a céget, az egyszeri tételektől megtisztított EPS a várt 53 cent helyett 68 cent lett, míg a piaci szereplők arra is pozitívan reagálhattak, hogy a társaság megvásárolta a Zodiac-ot, amely fogyasztói adatelemzéssel foglalkozik.

Kétnapos eső széria szakadhat meg a tengerentúlon, miután a Dow 0,3, az S&P500 pedig 0,1 százalékos emelkedést mutat. A piaci hangulat azonban bizonytalan, a befektetők továbbra is a kereskedelmi háború lehetősége miatt aggódnak, az amerikai elnök csütörtökön importvámokat vetett ki több kínai termékre, míg a kínai kereskedelmi minisztérium pénteki válaszlépésében a Kínába irányuló amerikai termékek importja esetében helyezett kilátásba új vámokat.

A pénteki kereskedés első felében látott mérsékelt mínuszok után lefordult a magyar tőzsde, a BUX 9,4 milliárd forintos forgalom és 468 pontos esés mellett 1,2 százalékos mínuszban jár. 1 százalék feletti esést mutatnak a hazai blue chipek is, a legrosszabbul pedig a 2,2 százalékos mínuszban járó Richter teljesít. A gyógyszergyártó részvényei több mint két éve nem látott mélységben járnak, az árfolyam a 2017. nyarán ütött történelmi csúcsához képest 26 százalékot esett az elmúlt hónapok folyamán.

A szerdai és a csütörtöki napok esése után felpattanással kezdődik a pénteki kereskedés a tengerentúlon, a Dow 130 pontos plusz mellett 0,5 százalékos emelkedést mutat, az S&P500 0,4 százalékos pluszban indítja a napot. A hangulat javulásához hozzájárulhatott egy kedvező makroadat is, a februári tartós cikkek rendelésállománya 3,1 százalékos növekedésről számolt be, míg a MarketWatch előzetes elemzői konszenzusa 1,8 százalékos emelkedést vetített előre. A hét utolsó napján más, kiemelt gazdasági adatsort nem tesznek közzé, ezért a részvénypiacok számára az amerikai-kínai importvámokkal kapcsolatos friss fejlemények szolgálhatnak további iránymutatással.

Mérsékelt mínuszban jár a magyar tőzsde is, amely 6,2 milliárd forintos forgalom és 167 pontos mínusz mellett 0,4 százalékos esést mutat. A hazai blue chipek 0,2-0,6 százalékos mínuszban járnak, míg a 2,7 milliárd forintos forgalom mellett az OTP tudhatja magáénak a legnagyobb forgalmat az egyedi részvények között.

A pénteki amerikai piacnyitás felé közeledve a Dow futures a korábbi 100 pontos esését ledolgozva immár 20 pontos emelkedést mutat, amely mérsékelt, 0,1 százalékos emelkedést vetíthet előre. A tengerentúli indexek szerdai és csütörtöki esése után elvileg nem lehet kizárni a felpattanás lehetőségét, azonban a pénteki kereskedésben nagy valószínűséggel továbbra is az amerikai-kínai importvámokkal kapcsolatos félelmek, és a globális kereskedelmi háborúval összefüggő félelmek mutathatják az utat a részvénypiacok számára.

Közel 10 százalékot esett idén a brit tőzsde 2018.03.23 13:10

Rosszul indul az év a brit tőzsde számára, az FTSE100 nyújtja eddig leggyengébb teljesítményt az irányadó tőzsdeindexek között, miután a brit börze idén majdnem 10 százalékot veszített értékéből. A Bank of America Merill Lynch által megkérdezett globális alapkezelők pesszimisták a brit részvényekkel kapcsolatban, azonban a globális kereskedelmi háborúval kapcsolatos piaci aggodalmak mellett más tényezők is negatívan is befolyásolták a brit tőzsde idei teljesítményét.

A CNN Money által megkérdezett szakértők szerint a világszerte emelkedő kötvényhozamok erősödő konkurenciát jelentenek a részvénybe fektetni kívánó befektetők számára, míg az egyedi vállalati sztorik mellett az erősödő font is negatívan befolyásolhatta az index teljesítményét, miután a brit tőzsdeindexet alkotó, globális kitettséggel rendelkező társaságok az Egyesült Királyságon kívül realizált nyereségességét rontja a brit fizetőeszköz erősödése.