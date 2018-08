Legalább 2020-ig kitart a magyar építőipari boom

Érdemes külön választani a magyarországi helyzetet és más országok építőiparát. Úgy látjuk, hogy Magyarországon legalább 2020-ig kitarthat a kedvező iparági környezet, amit különböző ösztönzők, például az alacsony áfa is támogat. Itt a következő években a hangsúly az új lakások építéséről a használt lakások felújítására tevődhet át, a Masterplast azonban azon a piacon is jól pozícionált, ott is jelen vagyunk a termékeinkkel. Az uniós régiós piacokon és Ukrajnában továbbra is erős maradhat a növekedés, és optimisták vagyunk az export szegmens országaival kapcsolatban is, ahol szintén növekedésre számítunk a következő években. Egyedül az unión kívüli déli országoknál látunk (Szerbia, Macedónia) stagnálást, ill. kisebb visszaesést.A magyarországi építőipar bővülésében fontos szerepe van az állami támogatásnak, de anélkül is jelentős lenne az élénkülés mivel nálunk a válság alatt jelentősen visszaesett az iparág teljesítménye, vagyis alacsony bázisból növekszik a hazai építőipar. Más országokban nincs is akkora növekedés, mint Magyarországon, a régió országaiban elsősorban a gazdasági növekedés és a befektetési célú ingatlan fejlesztés támogatja az építőipar felfutását.Azt gondolom, hogy minden piacon más és más termékcsoportban vagyunk erősek, azonban elsősorban a homlokzati hőszigetelő rendszerekben és azon belül is a saját gyártású üvegszövet és az ipari alkalmazások termékcsoport bevételei bővülhetnek jelentős mértékben.Azok a tényezők, mint a munkaerőhiány, a meredeken emelkedő munkabérek vagy a kivitelezési csúszások, amelyek az elmúlt időszakot jellemezték, továbbra is velünk vannak, középtávon is jellemezni fogják az építőipart. Különösen nehéz a munkaerőpiaci helyzet, azt gondolom, hogy a 21. században a vállalatvezetők egyik legnagyobb kihívása, hogy megfelelően képzett munkaerőt tudjon hosszútávon biztosítani.Valóban nagyot tud változni akár egyik negyedévről a másikra is az ukrajnai bevételünk, a teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy az erős idei növekedésünkben az is szerepet játszik, hogy Ukrajnában rendkívül alacsony bázisból nőttek a bevételeink az elmúlt negyedévben. Összességében azt gondolom, hogy Ukrajnában további forgalomnövekedés várható, azt azonban alaposan mérlegelnünk kell, mennyit fektetünk be abba a piacba, tekintve, hogy az ország politikai és gazdasági helyzete is relatíve instabil, és a hrivnya árfolyama is igencsak volatilis.A magyar piac a következő években is meghatározó bevételi forrásunk lesz, de arra számítunk, hogy magas lesz a növekedés az export és a lengyel piacunkon is.A saját gyártású termékek arányának növelésével, valamint a magasabb marzsot biztosító ipari alkalmazások termékcsoport bővítésével igyekszünk javítani az eredményhányadot. Ugyanakkor kiemelt figyelmet fordítunk a szállítási költségeket is magába foglaló fedezeti mutatókra, ahol a logisztikai költségeink folyamatos optimalizálásán keresztül növeljük az eredménytermelésünket.Az egész iparágra jellemző tendenciák nálunk is jelentkeznek, nehéz jól képzett alkalmazottakat találni és megtartani, de igyekszünk vonzó munkahelyet teremteni a dolgozóinknak. Az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedett a Masterplastnál a dolgozói létszám, a gyártás területén tervezzük tovább növelni a munkatársak számát.Csak megerősíteni tudom, amit korábban mondtunk, valóban az a legjobb, ha relatíve szűk sávban mozog a számunkra fontos devizák árfolyama, azonban fedezeti ügyletekkel igyekszünk tompítani a devizaárfolyamok kilengésének hatásait.Az első félévben közel 10 százalékkal bővültek a bevételeink, a második félévben is dinamikus lesz a forgalom növekedése. Azt látjuk, hogy a kedvező tendenciák, ami több piacunkon látszik, továbbra is fenn marad.Az osztalék mértékének meghatározása közgyűlési hatáskörbe tartozik, de azt el tudom mondani, hogy van egy olyan tulajdonosi szándék, hogy az éves eredmény felét osztalékként fizeti ki a vállalat. Jobb években közelítettünk is az 50 százalékhoz, azonban a kifizetés mértékét az értéknövelő beruházások és a vállalat működésének finanszírozási igénye is befolyásolhatja.