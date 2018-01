Leminősítést kapott az Apple

Vételről tartásra módosította az Apple részvényeire vonatkozó ajánlását a Longbow Research elemzője és jelentősen csökkentette az idei iPhone-értékesítésekre vonatkozó várakozásait. A 248 millió helyett már csak 233 millió darabos eladást vár 2018-ra, a Wall Streeten 239 millió a konszenzus.Az elemző szerint az iPhone-termékéletciklus kiábrándítóan alakul idén, csak "jók" és nem "nagyszerűek" lesznek az értékesítések. A felső kategóriás okostelefonok között is drágának számító iPhone X piacra dobásával a kereslet rugalmasabb lett az iPhone iránt. Az iPhone 8 és a 8 Plus fogadtatása pedig közömbös volt, mindezek eredményeként az Apple inkább az iPhone 7 gyártására fókuszál.Utoljára közel egy hónappal ezelőtt, december 19-én minősítették le az iPhone részvényeit, akkor a Nomura elemzője tette, aki a részvények értékeltségét emelte ki. Az átlagos elemzői célár most 188 dollár az Apple részvényeire, ami 7 százalékkal van a jelenlegi árfolyam felett.