Lendületben a Richter, történelmi csúcsáról fordult le az OTP

OTP

Az OTP júniustól október végéig gyakorlatilag oldalazott, majd az árfolyam november első felében valósággal szárnyalt. A bankpapír ezt követően erőt gyűjtött, majd a részvény decemberben 11 850 forintnál új történelmi csúcsra emelkedett. Bár az árfolyam ezután lefordult, a 11 155 forint és 11 055 forint közötti támaszzóna kétszer is megállította az esést, és az OTP január első hetében ismét emelkedni kezdett.Az elmúlt napokban az OTP a 20-napos mozgóátlagról elrugaszkodva újra emelkedéssel próbálkozott meg, majd a 9-napos mozgóátlagot is leküzdve a bankpapír a csütörtöki kereskedésben 11 900 forinton, új történelmi csúcson zárt be. A pénteki piacnyitás után az árfolyam 11 970 forintig emelkedett, majd az árfolyam lefordult, és az OTP a 11 850 forintos támaszt tesztelte vissza. Amennyiben sikerül felette maradnia, az árfolyam hamarosan megkísérelheti a lélektani, 12 000 forintos szint áttörését. A 11 850 forintos szint letörésével támaszt a 9-napos mozgóátlag jelent 11 710 forintnál, míg alatta a 20-napos mozgóátlaga érdemes figyelni 11 595 forintnál.

Mol

A Mol tavaly nyár eleje óta egy emelkedő trendcsatornában halad felfelé, az árfolyam decemberben sikertelenül próbált felfelé kitörni felfelé a trendcsatornából, és bár a Mol ezt követően lefordult, az árfolyam a trendcsatorna aljáról december közepén ismét felpattant és a Mol újra emelkedni kezdett. A részvény január elején áttörte a 3200 forintos ellenállást, majd néhány napos lecsorgás után az árfolyam a 3200 forintos szintet tesztelte vissza. Amennyiben az emelkedés folytatódik, a Mol a 2017 novemberi csúcsait tesztelheti 3290-, és 3351 forintnál. Lefelé pedig 3214 forintnál a 9-napos mozgóátlag és a 3200 forintos szint jelentenek támaszt a Mol számára rövid távon.

Richter

A Richter 2017. júniusi csúcsára és a tavaly júliusi mélypontjára húzott Fibonacci kiterjesztés alapján a 38,2 százalékos szintet a Richter december végén áttörte, az elmúlt hónapok során az árfolyam pedig egyre magasabb mélypontokat hagyott a grafikonon, ami további emelkedést vetített előre. Az elmúlt néhány nap folyamán erőteljes emelkedés következett, a Richter az 5546 forintnál található 50 százalékos Fibonacci szintet is áttörte, az árfolyam az elmúlt napok emelkedése után azonban a túlvett tartományba érkezett meg. Felfelé, a 61,8 százalékos Fibonacci szint jelentheti a következő megállót a Richter számára, 6204 forintnál, míg a jelenlegi szintekről lefordulva a 9-napos mozgóátlag jelenti az első támaszt 5828 forintnál, majd a 20-napos mozgóátlagra érdemes figyelni 5680 forintnál.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom számára a novemberi szárnyalás után decemberben lecsorgás következett, míg a részvény január első felében ismét emelkedni kezdett, bár az elmúlt hét második felében a lendület kissé alábbhagyott. A Magyar Telekom a 455-460 forint közötti ellenállási zónát egyelőre nem volt képes leküzdeni, amennyiben a jelenlegi szintekről lefelé mozdulna el az árfolyam, támaszt a 20-napos mozgóátlag jelent 448 forintnál, majd a későbbiekben a 38,2 százalékos Fibonacci szint tesztelése következhetne 438 forintnál. Felfelé, a 9-napos mozgóátlag és az 50 százalékos Fibonacci szint által is megerősített 455-460 forint közötti ellenállási zóna leküzdése megnyitná az utat a további emelkedés előtt, ebben az esetben a 61,8 százalékos Fibonacci szint felé fordulhat a vevők figyelme, 472 forintnál.