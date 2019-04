Leszerepelt a Samsung új csúcsmobilja, de még nincs minden veszve

A globális és hazai részvénypiaci kilátásokról is lesz szó a Portfolio következő befektetői klubján. ÁTTEKINTÉS

JELENTKEZÉS

Az eredeti tervek szerint a Galaxy Fold április 26-tól lett volna megvásárolható az Egyesült Államokban. A média képviselői múlt héten már kaptak a telefonokból tesztelésre, de többen is törött kijelzőkről számoltak be mindössze egy napnyi használat után. A Samsung visszahívta a tesztelésre kiadott készülékeket és elkezdte kivizsgálni az ügyet, egyelőre bizonytalan időre elhalasztotta a telefonok piacra dobását is.Egyes esetekben az lehetett a probléma, hogy a használók eltávolították azt a vékony filmréteget a kijelzőről, ami a kijelző védelmét hivatott ellátni, mert azt hitték, hogy csak a "szokásos" fólia. Az SK Securities elemzője szerint ebben az esetben nagy hiba volt úgy kiküldeni úgy a telefonokat, hogy a tesztelők nem kaptak hozzá részletes használati utasítást. Mások szerint az első vizsgálatok azt mutatják, hogy a zsanérokkal volt probléma. Ezeket a híreket a Samsung szóvivője egyelőre nem kommentálta, viszont az alkatrészt beszállító KH Vatec árfolyama esett ma reggel a pletykákra még úgy is, hogy az ügyhöz közel álló források állítása szerint a KH Vatec elvégzett belső vizsgálatai nem tártak fel hibákat.A Samsung márciusban közzétett egy videót egy tartóssági tesztről, melyen robotok hajtogatnak össze 200 ezer alkalommal Galaxy Fold telefonokat, probléma nélkül.A Samsungnál úgy tartják, hogy a hajtogatható mobilok jelentik az okostelefonok jövőjét és bár egyelőre a késlekedés nem okoz pénzügyi katasztrófát a cégnél, a késlekedés miatt, ha túl sokáig tart egy megbízhatóan működő hajtogatható telefont piacra dobni, lehet, hogy nem lesz majd az elsők között az innovációban, hanem csak követi majd a többieket.

A Samsung február végén, gyorsan a barcelonai Mobile World Congress előtt pár nappal bemutatta a Galaxy Foldot, mindenkit megelőzve. Néhány nappal később a barcelonai eseményen a Huawei is megmutatta, hogy van valami náluk a tarsolyban. A Huawei hajtogatható telefonja a Mate X nevet kapta, ami a várakozások szerint júniustól lesz megvásárolható.Azzal az elemzők egyetértenek, hogy a hajtogatható telefonok meg fogják változtatni a telefonhasználati szokásainkat a következő években, viszont a készülékek magas ára (a Samsung Galaxy Foldért közel 2000 dollárt ki kell fizetni alsó hangon) nagy korlátja lehet annak, hogy széles körben elterjedjen. És még ha sikerül is a bevezetés, nem ez lesz egyelőre az a készülék, ami idén hajtja majd a profitot. A Galaxy Fold megjelenése inkább arra hivatott, hogy demonstrálja a Samsung innovációs képességeit.Viszont a szakértők szerint a késlekedés rombolhatja a márkanév reputációját rövid távon, de az iparág még mindig úgy látja, hogy a Samsung győztesen kerülhet ki végül. A Kiwoom Securities elemzője szerint ha túl sokáig húzódik a telefon piacra dobása, akkor az aggodalmat kelthet a befektetőkben. A Galaxy S10 egy jó készülék, de a hajtogatható telefon határozza majd meg, hogy a világ legnagyobb mobilgyártója meg tudja-e tartani vezető szerepét a szektorban és továbbra is vezető szerepe lesz-e a technológiai fejlődésben. Egyelőre bizonytalan, hogy meddig halasztja a Samsung a piacra dobást, de a többség arra számít, hogy még ebben a negyedévben megvásárolható lesz a telefon. Első látásra úgy tűnik, hogy a Samsung kicsit elsiette a készülék bemutatását - tette hozzá a CNBC.Egy Samsung-dolgozó szerint ha a történet jó oldalát akarjuk nézni, akkor legalább azelőtt kiderült a hiba, hogy a széles közönségnek piacra dobták volna a telefont, így megvan rá a lehetőségük, hogy helyre hozzák a problémát. Nem úgy, mint három éve a Galaxy Note 7 piacra dobásakor, az emlékezetes robbanó és kigyulladó telefonok esetén.A Samsung Galaxy Fold telefonját mi is kipróbáltuk , az erről készült videót itt látható: