Levágtak az orosz köldökzsinórról egy ukrán atomerőművet

A dél-nyugat ukrajnai Juzsnoukrainszkban működő atomerőmű hármas blokkja 100 százalékban az amerikai-japán Westinghouse által szállított üzemanyagból termel július 18-ától - jelentette be az Energoatom ukrán atomerőmű-üzemeltető.Bár a Westingouse által szállított üzemanyagot jelenleg is mind a 15 ukrán nukleáris reaktor használja, azonban mindeddig csak bizonyos részben biztosította az ellátást, vagyis minden blokkban alkalmaztak oroszországi eredetű fűtőanyagot is.Az egykori szovjet tagköztársaság szovjet eredetű atomerőművei jelenleg is nagyrészt orosz nukleáris szolgáltatásokra és üzemanyagra szorulnak. Az ország ellátásában a nukleáris energia körülbelül 50 százalékos részt képvisel.Az esemény fontos lépés az orosz nukleáris energia függőségből kitörni igyekvő Ukrajnának. A terv szerint 2021-ig hétre emelkedik a teljesen a Westinghouse fűtőanyagával üzemelő blokkok száma.Más a helyzet az orosz gázzal. Ukrajna nagy erőfeszítéseket tesz, hogy tranzitszerepe az energiahordozó Európa felé történő továbbításában a Balti-tengert átszelő Északi Áramlat 2 gázvezeték jövő év végi tervezett üzembe állása után is fennmaradjon. Az orosz gázszállításokra vonatkozó szerződés 2019-ben jár le, ami várhatóan a szállítások visszaesésével jár majd, ez pedig Kijevet a gáztranzit utáni bevételek zuhanása miatt is kedvezőtlenül érinti. A Gazprom azonban már korábban drámaian visszavette a szállított gáz mennyiségét, korábbi gázvitákra hivatkozva, de vélhetően nem függetlenül a kelet-ukrajnai konfliktustól és a Krím orosz megszállásától.