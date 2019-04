Lezárult az OTP albán akvizíciója

Az SGAL közel 6%-os piaci részesedésével Albánia 5. legnagyobb bankja. Univerzális bankként a lakossági és vállalati szegmensben egyaránt aktív. Az albán bank megvásárlásával az OTP Csoport már a közép-kelet-európai régió 10 országában van jelen.A magyar bank masszív terjeszkedést hajt végre a régióban, és most már nem csak azokban az országokban vesz bankot, ahol már jelen volt, hanem új piacokra (pl.: Albánia, Moldávia, vélhetően Szlovénia) is betör. Ennek köszönhetően erős évet zárt tavaly az OTP, a magyar bank összes bevétele és adózott eredménye is új csúcsra emelkedett.