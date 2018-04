Elárulta a Waberer's ügyvezetője, mi jelentheti a magyar cégek jövőjét

A logisztikát formáló technológiai folyamatokról és újdonságokról Barna Zsolt részletesebben is beszél holnap, a Portfolio Smart Logistics 2018 konferenciáján. Ne maradj le róla! ÁTTEKINTÉS

A logisztikai iparág változásait az elmúlt években leginkább a robotizáció-automatizáció, valamint az ahhoz kapcsolódó fejlesztések hajtották. Ezek az innovációk átláthatóbbá, gyorsabbá, tervezhetőbbé tették a készletezést, egyúttal hozzájárultak a versenyképességünk további erősítéséhez. Így ezen trendeket nemcsak követjük, hanem részben saját fejlesztéseinknek köszönhetően versenytársaink előtt járunk az innováció területén.Az egyébként a teljes vállalatcsoportot érintő átfogó digitalizációs folyamatok során például saját fejlesztésű erőforrás optimalizációs rendszereket vezettünk be, valamint tart üzleti informatikai rendszereink modernizálása, az SAP-rendszerre való teljes átállásunk is. Ezek az innovációk növelik a vállalat hatékonyságát és versenyképességét a teljes értékláncot tekintve.Úgy látjuk, hogy Magyarországra is begyűrűzik az a folyamat, amelyben a gépek egyre nagyobb részben helyettesítik az emberi munkaerőt az ipar és a logisztika területén. A közúti áruszállítás esetében ugyanakkor csak hosszabb távon lehet automatizálásról beszélni. Ezen a területen igyekszünk feltérképezni hosszabb távú lehetőségeinket, vagyis nagy hangsúlyt helyezünk az innovációra, és mindig szívesen csatlakozunk partnereink kutatási-fejlesztési tevékenységéhez is.A logisztika és a háttértámogatás területén az innováció és a különböző robotizált megoldások még hamarabb alkalmazhatók. Többek között kutatás-fejlesztési megállapodásokon keresztül folyamatosan fejlesztjük a munkafolyamatok és a döntéshozatal szoftveres támogatását, valamint a szimulációs rendszereket. Közel járunk ahhoz, hogy számos raktárautomatizálási megoldás bekerüljön az egyértelműen megtérülő beruházások körébe. Cégcsoportunk a raktározás és a logisztika regionális piacán is szeretné megőrizni meghatározó szerepét, melyhez elengedhetetlen az új technológiák gyors és hatékony átültetése.Esetünkben a regionális szerződéses logisztikai szegmenst érinti a leginkább, hiszen ahogy korábban említettem, a logisztika területén lehet robotizációról beszélni. 5 éves távlatban ez a trend tovább erősödik, de a fuvarozás-szállítmányozás esetében ennél jóval többet kell várnunk, hogy a robotizáció meghatározóvá váljon.A blockchain technológia igen hatékony innováció a logisztikai szegmens, illetve a Waberer's teljes szolgáltatási spektruma szempontjából is, ráadásul jelenleg ez nyújtja a legnagyobb adatbiztonságot: SAP-rendszereink révén egyébként már mi is alkalmazzuk ezt az újdonságot. Nemcsak a gyorsabb információáramlás miatt hasznos, hanem a teljes ellátási lánc fokozottabb biztonsága, átláthatósága és hatékonyabb működése érdekében is elengedhetetlen.Minden olyan iparágban, ahol aktívan használják ezeket a technológiákat, azaz a folyamatok digitalizáltak, jelen van a szoftveres támadások veszélye is. Ez igaz pl. a bankszektorra, de ez kikerülhetetlen rizikófaktor a logisztikai-fuvarozási-szállítmányozási iparág számára is. Egy hackertámadás következtében sérülhet a készletezési adatbázis, de akár a telemetria rendszerek is lehetnek egy vírus célpontjai. Ezért az IT-biztonság kérdése minden digitális technológiát alkalmazó vállalat, így a mi számunkra is stratégiai kérdés. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a trendeket, és mindig a legfrissebb megoldásokat alkalmazzuk rendszereink biztonsága érdekében, illetve élen járunk az innováció területén. A korábban említett, nálunk már a rendszerek részét képező blockchain technológia például jelentősen csökkenti, illetve jelenlegi tudásunk szerint teljesen megszünteti az ilyen jellegű kockázatokat.Magyarország sem marad le sokkal a nemzetközi mezőnytől, de még vannak területek, ahol van tere a fejlődésnek. Saját példánkból kiindulva elmondhatom, hogy a technológiai újítások bevezetése folyamatos, sőt, e téren saját megoldásosokkal is jelentkezünk, ahogyan korábban említettem.A logisztikában a folyamat már elindult, de a teljes robotizáció a jövő zenéje. A közúti fuvarozás területén pedig csak a távoli jövőben lehet majd szó erről, bár az ilyen irányú tesztek előremutatóak. Hisszük, hogy a fejlesztésekben aktív szerepet kell vállalnunk, és ezt meg is tesszük a saját innovációk és a kutatás-fejlesztési tevékenység területén egyaránt. Gondolok itt egyebek mellett sikeres platooning tesztjeinkre (önvezető kamionok konvoja) vagy az intermodális fuvarozással kapcsolatos fejlesztésekre. Ugyanakkor azt látni kell, hogy nemcsak a technológiának kell még nagy utat megtennie, hanem további objektív, pl. infrastrukturális feltételeknek is teljesülnie kell ahhoz, hogy az automatizáció meghatározó legyen a teljes iparágban.Csak a mi iparágunkról - beleértve a logisztika-szállítmányozást és a közúti fuvarozást is - tudok nyilatkozni: az Ön által vázolt jövőkép egyelőre inkább a science fiction kategóriájába sorolható. Úgy vélem, hogy a belátható jövőben, azaz hosszú távon is szükség lesz szakemberekre, azaz emberi beavatkozásra, részvételre a munkafolyamatokban.