Elérkezett: robotok rakják össze, amit rendelsz, és ez csak a kezdet

Balogh Levente tulajdonos ügyvezető Szentkirályi Ásványvíz Kft. Balogh Levente hazánk ásványvízguruja: alapítóként ő tette piacvezetővé a Szentkirályi ásványvizet, jelenleg a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft., hazánk piacvezető ásványvíz- és meghatározó üdítőipari

A csomaglogisztika és raktározás terén is csak egyre jönnek az újabbnál újabb technológiai megoldások. A csomagolások terén előtérbe kerülnek a fenntartható és az ügyfelek igényeire szabott csomagolási technikák, miközben az automatizáció is egyre nagyobb hangsúlyt kap.Az online vásárlás és e-kereskedelmi szolgáltatások előretörésével a raktározásnak is lépést kell tartania, számos szolgáltató nyit a robotizáció, áruadagoló rendszerek és a kiterjesztett valóság felé.A konferencia egyik délutáni szekciójában ezeket a témákat járjuk körül, az előadások során kitérünk arra is, miért ilyen kevés az automata és robot raktárak száma a logisztikai cégeknél, vajon csupán a gyártócégek kiváltsága ez vagy lehet rá megoldást találni?Az előadásokat követő panelbeszélgetésben a csomagolás és raktározás kihívásairól és jövőjéről lesz szó olyan témák mentén, mint a változó ügyféligények, gyorsabb kiszállítási kényszer, árubiztonság, automatizáció, jövőbemutató fejlesztések.