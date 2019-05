Elképesztő, mi mindent veszünk meg az interneten, és ez csak a kezdet

Szakács Norbert, az eMAG warehouse menedzsere is előad a Portfolio jövő keddi Smart Logistics konferenciáján. Ne maradj le róla, részletek itt:

A globális trendeknek megfelelően a magyar számok is jelentős növekedést mutatnak: 2018-ban 425 milliárd forint volt a hazai e-kereskedelem forgalma, ami a jelenlegi becslések alapján 2020-ra 570 milliárd fölé emelkedhet. Úgy látom, az, hogy a kis- és nagykereskedelmi vásárlások áthelyeződnek az online térbe egy öngerjesztő folyamat. Egyrészt a digitálisan érettebb generációk egyre idősebbek lesznek, egyre nő a vásárlóerejük, így egyre nagyobb hatással vannak a piacra. Ők már nem csak készségszinten kezelik a legmodernebb digitális eszközöket, de alapvetésnek is tekintik, hogy minden elérhető online. Másrészt a kínálat is felzárkózik, a piaci szereplők igyekeznek mindenhonnan átemelni az online vásárlást megkönnyítő innovációkat, bővítik az online elérhető termékek és szolgáltatások körét.Mondhatjuk, hogy a gyorsuló hétköznapok miatt az emberek időt próbálnak spórolni, hiszen ez is biztosan közrejátszik. De az igazság az, hogy a tájékozódás áttevődött a kipróbálásról az interneten elérhető - akár a kereskedők által megadott - információk, más vásárlók szöveges vagy videós beszámolóira. Kockázat nincs, hiszen, ha valaki végül mégsem elégedett a termékkel, törvény írja elő, hogy 14 napon belül minden kiskereskedő köteles visszavenni azt. Mi kitoltuk ezt a 14 napot 30-ra, néhány termék esetében pedig az akár többéves garancia is csökkenti a vásárlók bizonytalanságát.Az online térben az egyik legfontosabb trend a perszonalizáció, ami nem korlátozódik kizárólag a személyre szabott üzenetek és ajánlatok kialakítására, hanem üzleti gyakorlat is egyben. Minden folyamatot úgy kell kialakítani, hogy ki tudjuk szolgálni a legkülönbözőbb ügyféligényeket is, a beérkező igények alapján pedig finomra hangoljuk a folyamatokat és így tovább. Például mobilos és desktop felületet, készpénzes és digitális fizetést, házhozszállítást és csomagpontos átvételt egyaránt biztosítani kell, ha szeretnénk megkönnyíteni a vásárlók életét.

A Médiahatóság által a közelmúltban publikált kutatás alapján a hazai, felnőttkorú lakosság esetében már jóval 80 százalék fölött van a mobiltelefon-penetráció, de a tablet is 30 százalék fölött jár és folyamatosan növekszik. Ezzel szemben a klasszikus PC-k visszaszorulóban vannak. Nagyságrendileg ugyanezeket a trendeket figyelhetjük meg az online vásárlások tekintetében is. A mobile first szemléletet már a legtöbb kereskedő elsajátította, a felhasználói igények alapján kialakított mobilapplikáció vagy reszponzív weboldal alapkövetelmény lett.A létjogosultsága régóta érezhető volt, de a technológiai és törvényi feltételek csak nem rég lettek adottak. 2018 nyarán indult el a stratégiai partnerségünk a finanszírozó partnerrel, aminek köszönhetően Magyarországon az elsők között vezettünk be olyan online áruhitelt, ahol a vásárlói hiteligénylés és finanszírozás is megtörténik, az igényléstől számított 24 órán belül. Az azóta leadott igénylések száma visszaigazolta, hogy érdemes volt ezt a lehetőséget is biztosítani a vásárlók számára.A kihívás nagyságát mutatja, hogy jelenleg 12 ezer négyzetméteren, több, mint 140 ezer terméket raktározunk. A csúcsidőszakokat nem számítva napi 4000 rendelést (átlagosan 1,3 termék/rendelés) teljesítünk két munkanapon belül, négy nemzetközi szállítmányozási partner segítségével. A termékek száma növekedni, az elvárt kiszállítási idő pedig csökkenni fog a jövőben, miközben a vásárlók folyamatosan követni szeretnék a rendelésük állapotát. Erre a jelenlegi munkaerőhiányos környezetben leginkább az automatizáció jelenthet megoldást. Minden folyamatunkat igyekszünk a lehető leginkább sztenderdizálni, szoftveres segítséget igénybe venni, ahol lehet. Amit - pont a kihívások miatt - ritkábban említenek, az a visszárukezelés. Nálunk is ez a feladat igényli a legnagyobb csapatot, hiszen rengeteg energiába kerül az értékcsökkentett árukat visszavezetni az értékesítési láncba. Pedig már csak fenntarthatósági szempontok miatt is jó lenne, ha minél több iparági szereplőnél bevett gyakorlattá válna.