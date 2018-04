Nagy bejelentést tett az élelmiszeripari óriás: teljesen átalakul a csomagolás

A csomagolási trendekről, a környezetvédelmi előírásokról és a jövő csomagolási technológiáiról is szó lesz a Portfolio jövő heti Smart Logistics 2018 konferenciáján. Ne maradj le róla, jelentkezz most! ÁTTEKINTÉS

Az utóbbi időben az európai kormányok egyre több erőfeszítést tesznek a műanyag hulladékok, és ezzel a föld és a tenger szennyezésének visszaszorítására. A kezdeményezést igyekeznek a nagy élelmiszeripari cégek is követni, a brit Waitrose szupermarket lánc például bejelentette, hogy őszre az összes eldobható kávéspoharat kitiltja üzleteiből.Újabban a Nestle is lépéseket tett a műanyag-felhasználás csökkentése érdekében. A bejelentés szerint igyekeznek a nem újrahasznosítható műanyagokat visszaszorítani és azokat a műanyagokat előtérbe helyezni, amelyek jobb újrahasznosíthatósági rátákkal bírnak. Mindemellett az eddig a csomagoláshoz használt anyagokat is jelentősen átalakítják, például úgy, hogy világosabb színeket használnak majd a csomagolóanyagokból, mert azokat könnyebb újrahasznosítani.A svájci Greenspace szóvivője szerint a Nestle mostani bejelentése csak ámítás, környezetbarátként mutatja be a céget, holott nem az (greenwashing). A környezetvédő világcég többek között azt nehezményezi, hogy a Nestle nem adott meg egyértelmű célszámokat a műanyag hulladék csökkentésére.A Nestle riválisa, az Unilever múlt héten jelentette be, hogy partnerségre lép egy olyan új technológia kialakításában, ami a PET-hulladékot képes új, nem használt anyaggá visszaalakítani, ami újra felhasználható az élelmiszerek csomagolásához. A csomagolás teljesen újrahasznosíthatóvá tételére egyébként az Unilever már tavaly ígértet tett, szintén 2025-re.