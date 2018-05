Nem fogod elhinni, hány fokos vízben mosnak a japánok

Mennyit költünk tisztítószerekre Európában?

A házimunka java része még mindig a nőkre hárul a világon, még úgy is, hogy a nők munkahelyi aránya folyamatosan nő. A Világbank adatai alapján 1990 és 2013 között évente átlagosan 4 százalékponttal nőtt a nők munkaerő-piaci jelenléte. Mindez afelé mutat, hogy egyre nagyobb a hatékony termékek iránti igény, és a rendelkezésre álló jövedelem növekedésével az emberek meg is tudják ezeket engedni maguknak.Azzal, hogy nőtt a válások aránya és a házasságra lépés életéve is folyamatosan kitolódott az elmúlt évtizedben,, elsősorban a fejlett piacokon. Az Eurostat adatai szerint. Ezeknek a háztartásoknak a kisebb csomagolású mosó- és tisztítószerek jelenthetik a megoldást. Hasonló igény érkezik a városi lakosságtól is, ahol kisebb tárolókapacitások és rendelkezésre álló hely miatt felértékelődik a kisebb csomagban kapható termékek szerepe. Ezekkel a változásokkal pedig a tisztítószer piacon tevékenykedő vállalatoknak is lépést kell tartaniuk.A tisztítószereket és mosószereket tömörítő nemzetközi szervezet (AISE) legfrissebb adatai szerint a tisztító-és mosószerek 36 milliárd eurós európai piacán belül a legnagyobb arányt a háztartási cikkek teszik ki 28,5 milliárd euróval, a fennmaradó, valamivel több mint 7 milliárd euró pedig a nagyobb, ipari tisztítási és higiéniai szektoré., amelynek piaci értéke 2016-ban 13,5 milliárd eurót, tehát a teljes háztartási piac közel felét tette ki. 20% feletti aránnyal bírnak a felületi tisztítószerek is, de ide tartoznak még a mosogatószerek, karbantartási termékek (például légfrissítők, bútorfényezők, háztartási rovarirtók) és fehérítők.

A professzionális tisztítószerek piacának a legnagyobb részét az egészségügy adja, de nem sokkal van lemaradva az élelmiszer-, ital- és agárszektor, valamint az étkezési szolgáltatásokat nyújtó ágazat sem.

Egyértelmű női fölény a takarításban, de férfiak is jönnek fel

Mindeközben egyre nő a tisztítószereket és mosószereket gyártó és forgalmazó cégek kutatás-fejlesztésre allokált tőkéje, miután a társadalmi átalakulás és az igények változása miatt a szektornak is folyamatosan újítania kell.A Portfolio-nak lehetősége nyílt áprilisban ellátogatni a többek között az Arilelt, a Lenort és a Jart (külföldön Dreft) is a saját márkái között számon tartó Procter & Gamble brüsszeli innovációs központjába, ahol elhangzott, hogy csak Európában négy innovációs központjuk van, de maga a cég mintegy 6700 K+F-es dolgozót foglalkoztat, kutatás-fejlesztésre pedig közel 2 milliárd dollárt költöttek 2016-ban.Arról, hogy milyen mosási és tisztítási magatartás jellemzi az egyes nemzeteket, a Nielsen piackutató készített egy nagyon érdekes felmérést. Az eredmények alapján a főbb következtetések, hogy. A válaszadók 44%-a mondta, hogy nők csinálják a takarítás nagyját, a legnagyobb aránnyal, közel 50%-kal Európa és Afrika/Közel-Kelet szerepel.Mindeközben a férfiak szerepe is nő a házimunkában, a válaszadók 28%-ánál ez már megosztott feladat a férfi és nő között a háztartásban., az ottani megkérdezettek közel kétharmada állította, hogy a férfiak végzik a takarítás nagyját.

Érdekes válaszok születtek arra vonatkozóan is, hogy az egyes régiókban milyen gyakran mosnak az emberek. Mint kiderült,. Az ázsiai és csendes-óceáni régióban a legaktívabbak az emberek, ha mosásról van szó, az ottani megkérdezettek közel fele napi szinten mos. Emellett ebben a régióban a legnagyobb a kézi mosás aránya, a gépi mosás itt átlag alatti aránnyal bír. Európában, Észak-Amerikában és Latin-Amerikában, ahol a legmagasabb, 70-90% közötti a gépi mosás aránya, az emberek egy héten átlagosan egyszer vagy még ennél is kevesebbszer mosnak.

Egyáltalán nem könnyű olyan mosószert alkotni - legyen szó por, folyadék vagy kapszulás formáról -, amely a világ minden táján ugyanolyan hatékonysággal bír, mivel a fejlesztőknek figyelniük kell az eltérő vízkeménységre, mosási hőfokokra, és még arra is, hogy hány percig tart a mosás a különböző országokban. A P&G brüsszeli innovációs központjában például 280 mosógépet használnak a mosási tesztek elvégzésére, ezek között európai, amerikai és japán mosógépeket is találni. Sőt, külön szobában tesztelik, hogy eltérő páratartalom mellett mennyiben változik a mosóporban vagy az öblítőkben lévő illatanyagok hatása és tartóssága.

Tudtad?

Az Ariel csillag alakú jelét a brüsszeli innovációs központban találták ki, az ihletet a brüsszeli Atomiumnak köszönheti az egyik fejlesztő, aki a megbeszélésen kinézve az ablakon éppen a kilenc gömbből álló építményre látott rá.

Mi alapján választunk mosóport?

Tudtad?

A ruhákon lévő kosz 70%-a az emberi testről kerül rá a ruhákra, a kinti/utcai szennyeződés mindössze csak a kosz 10%-áért felel, a fennmaradó 20% pedig egyéb szennyeződés (pl. leesszük magunkat).

Az AISE adatai szerint tavaly Európában 40 milliárdszor mostunk, másodpercenként 1100 mosást indítottunk el.

A Nielsen kutatása alapján tízből hat válaszadó olyan mosószert keres, ami a leghatékonyabb a foltok eltávolításában, a válaszadók negyede szerint ez a legfontosabb előnye a terméknek, amikor vásárlásról van szó, míg 42% azt nézni a mosóporok esetében, hogy melyik nyújtja a legjobb színvédelmet. Sokan keresnek olyan mosószert is, amelyet többféle anyagnál is lehet használni, de viszonylag fontos még az is, hogy a mosószernek legyen illata.Iparági szinten egyébként már jó ideje dolgoznak egy kezdeményezésen, amellyel. A cél a hatékonyabb környezetvédelem és a kevesebb energiafelhasználás.Az öreg kontinensen a 40 fokos mosási hőmérséklet a legkedveltebb, bár ez Európán belül is nagy szórást mutat: a skandináv országokban például 46,2 fok az átlagos mosási hőmérséklet, míg Dél-Európában 39,7. Jó hír viszont, hogy míg 1996-ban átlagosan 49 fokon mostuk a ruhákat Európában, tavalyra ez 42,6 fokra csökkent.Nagyon érdekes, hogy az USA-ban például ehhez képest 32 fok az átlagos mosási hőmérséklet, de ami egészen elképesztő, hogy. Ahogy korábban már utaltunk rá, a mosás idő is eltér az egyes régiók között. Ez Európában például meghaladja az egy órát átlagban, míg az USA-ban a 35 perces program a gyakoribb.